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Зинедин Зидан заявил, что не смог бы стать главным тренером "Барселоны"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча 29-го тура первенства Испании с "Алавесом", ответил на вопрос журналиста по поводу того, смог ли бы он в будущем возглавить "Барселону".

"Нет. Теперь у вас есть заголовок для завтрашней газеты", - цитирует Зидана AS.
Теги: Зидан Барселона Реал
Сегодня, 03:35
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