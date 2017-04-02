Зинедин Зидан заявил, что не смог бы стать главным тренером "Барселоны"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча 29-го тура первенства Испании с "Алавесом", ответил на вопрос журналиста по поводу того, смог ли бы он в будущем возглавить "Барселону".



"Нет. Теперь у вас есть заголовок для завтрашней газеты", - цитирует Зидана AS.