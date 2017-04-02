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Массимилиано Аллегри: обсужу с руководством своё будущее

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал Goal.com о своих планах на будущее.

"Я пока не встречался с руководством клуба, но в ближайшее время планирую это сделать. Мы обсудим возможное продление сотрудничества", — цитирует Аллегри Goal.
Теги: Аллегри Ювентус
Сегодня, 09:15
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