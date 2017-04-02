Чиро Иммобиле: я хотел бы остаться в "Лацио"

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле прокомментировал победу над "Сассуоло" в матче 30-го тура итальянской Серии А.



"Сегодня было непросто, поскольку "Сассуоло" - организованная команда. В "Лацио" играли такие великие форварды, как Эрнан Креспо и Томмазо Рокки, поэтому я хотел остаться здесь и не думаю о смене клуба", — сказал Иммобиле Sky Sport Italia.