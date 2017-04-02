Жерар Пике пропустит матч с "Гранадой"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике пропустит матч 29-го тура чемпионата Испании с "Гранадой", информирует пресс-служба каталонского клуба.



Отмечается, что игроку сборной Испании предоставили немного времени на отдых.