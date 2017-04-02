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Хуан Мата выбыл на месяц

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата, перенесший операцию на паху, выбыл из строя команды на месяц, сообщает The Telegraph.

Ранее предполагалось, что футболист из-за хирургического вмешательства больше не появится на поле в текущем сезоне.
Теги: Мата Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:29
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