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Хуан Мата выбыл на месяц
Хуан Мата выбыл на месяц
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"ПСЖ" обыграл "Монако" в финале Кубка Франции (1)
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Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне
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"Факел" упустил победу над "Кубанью" (1)
Хуан Мата выбыл на месяц
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата, перенесший операцию на паху, выбыл из строя команды на месяц, сообщает The Telegraph.
Ранее предполагалось, что футболист из-за хирургического вмешательства больше не появится на поле в текущем сезоне.
Ранее предполагалось, что футболист из-за хирургического вмешательства больше не появится на поле в текущем сезоне.
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