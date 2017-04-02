Арсен Венгер: для меня завершение тренерской карьеры - это смерть

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что не намерен завершать карьеру.



"Я не уйду. Выход на пенсию - это для молодых. А для пожилых пенсия - это смерть. Конечно, я всё так же голоден до побед, как и в тот момент, когда только приехал в Англию. Сейчас на моих плечах чуть больше давления, чем было тогда, но жажда побеждать никуда не делась.



Когда вы видите, что было тогда в клубе и как всё выглядит сегодня… Когда я приехал в Англию, в „Арсенале“ работало 70 человек, а сегодня их 700. Одна акция стоила 400 фунтов стерлингов, сегодня — 18 тыс. фунтов стерлингов. И я сразу скажу, у меня нет акций", - цитирует Венгера The Telegraph.