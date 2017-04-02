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Арсен Венгер: для меня завершение тренерской карьеры - это смерть

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что не намерен завершать карьеру.

"Я не уйду. Выход на пенсию - это для молодых. А для пожилых пенсия - это смерть. Конечно, я всё так же голоден до побед, как и в тот момент, когда только приехал в Англию. Сейчас на моих плечах чуть больше давления, чем было тогда, но жажда побеждать никуда не делась.

Когда вы видите, что было тогда в клубе и как всё выглядит сегодня… Когда я приехал в Англию, в „Арсенале“ работало 70 человек, а сегодня их 700. Одна акция стоила 400 фунтов стерлингов, сегодня — 18 тыс. фунтов стерлингов. И я сразу скажу, у меня нет акций", - цитирует Венгера The Telegraph.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 09:47
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№1 Написал: Gusjohnson19 (Сегодня, 10:23) #
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Поменяй клуб,хватит "Арсенал" мучить,не смешно,ей-богу!!! Во всех топ-клубах тренеров увольняют,если нет трофеев !!! Отличный менеджер,но надо уже бросить себе новый вызов,шанс взять ЛЧ уплыл уже давно и в ближайшее время не просматривается.
Не понимаю я этой упёртости руководства и самого Арсена.
Регистрация: 4.08.2016
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