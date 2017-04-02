Эдинсон Кавани стал первым игроком, забивавшим в трех финалах Кубка французской лиги

Форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани в финале Кубка французской лиги с "Монако" оформил дубль и помог своей команде завоевать трофей.



Уругваец стал первым игроком, забивавшим в трёх разных финалах Кубка лиги . В 2014 году он забил два гола "Лиону", а го спустя отличился в игре с "Бастией".



Всего на счету Кавани 12 голов за время выступлений в турнире в составе парижан.