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Садио Мане не восстановится к матчу с "Борнмутом"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане не успеет восстановиться к матчу чемпионата Англии с "Борнмутом", сообщает официальный сайт ливерпульского клуба.

Напомним, Мане травмировался в матче против "Эвертона" и был заменен.
Сегодня, 10:04
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