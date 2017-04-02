Садио Мане не восстановится к матчу с "Борнмутом"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане не успеет восстановиться к матчу чемпионата Англии с "Борнмутом", сообщает официальный сайт ливерпульского клуба.



Напомним, Мане травмировался в матче против "Эвертона" и был заменен.