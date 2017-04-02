Крэйг Шекспир - первый британский тренер, выигравший четыре дебютных матча в АПЛ

"Лестер" одержал победу над "Сток Сити" (2:0) в матче 30-го тура Премьер-лиги, и после этой победы главный тренер "лис" установил рекорд.



Как сообщает Opta, Крэйг Шекспир стал первым британским тренером, выигравшим свои четыре дебютных матча в английской Премьер-лиге.