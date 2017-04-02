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Крэйг Шекспир - первый британский тренер, выигравший четыре дебютных матча в АПЛ

"Лестер" одержал победу над "Сток Сити" (2:0) в матче 30-го тура Премьер-лиги, и после этой победы главный тренер "лис" установил рекорд.

Как сообщает Opta, Крэйг Шекспир стал первым британским тренером, выигравшим свои четыре дебютных матча в английской Премьер-лиге.
Теги: Лестер
Сегодня, 10:26
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