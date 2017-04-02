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Стал известен состав "Рубина" на матч с "Зенитом"

"Рубин" объявил стартовый состав на матч 21-го тура РФПЛ с "Зенитом".

"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, М'Вила, Цакташ, Камболов, Ахметов, Жемалетдинов, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Кузьмин, Устинов, Санчес, Махатадзе, Сонг, Ткачук, Карадениз, Лестьенн, Рочина.
Теги: Рубин Зенит
Сегодня, 13:03
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3
(3)
№3 Написал: soloz Россия (Сегодня, 13:26) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
состав боевой..Пора Побеждать...



Завтра Оренбург ПОЗДРАВЛЯТЬ будем!! С ПОБЕДОЙ!!
Регистрация: 14.12.2016
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:16) #
  • +2
  •  (4)

Опять Карадениз на лавке, не понимаю, одно его участие даёт для Рубина столько эмоций .... если не будет положительного результата-победа, то этого Испанца уберут.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:08) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
состав боевой..Пора Побеждать...
Регистрация: 6.09.2013
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