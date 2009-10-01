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Артем Дзюба сыграет с "Рубином" с первых минут
Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 21-го тура РФПЛ с "Рубином".
"Зенит": Лунёв, Кришито, Ломбертс, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.
Запасные: Лодыгин, Гойло, Анюков, Маурисио, Чернов, Нету, Шатов, Молло, Гарсия, Кержаков, Джорджевич.
"Зенит": Лунёв, Кришито, Ломбертс, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.
Запасные: Лодыгин, Гойло, Анюков, Маурисио, Чернов, Нету, Шатов, Молло, Гарсия, Кержаков, Джорджевич.
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