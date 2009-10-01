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Артем Дзюба сыграет с "Рубином" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 21-го тура РФПЛ с "Рубином".

"Зенит": Лунёв, Кришито, Ломбертс, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.

Запасные: Лодыгин, Гойло, Анюков, Маурисио, Чернов, Нету, Шатов, Молло, Гарсия, Кержаков, Джорджевич.
Теги: Рубин Зенит
Сегодня, 13:20
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13
(1)
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:50) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Prokurator
Цитата: Blessing
Юсупов в основе

Юсупов неплохо показывал себя в последнее время. Тоже к нему скептически отношусь, но надо быть справедливыми и давать шанс, если уж заслужил.

Дело не в этом, я говорю о том, что когда чемп выходит на финишную прямую, пора бы и определиться с основным составом, куда Юсупов явно не входит.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№12 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:50) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
в 9 начинаем... Юсупов, Кокорин...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№11 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 13:44) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: Blessing
Юсупов в основе

Юсупов неплохо показывал себя в последнее время. Тоже к нему скептически отношусь, но надо быть справедливыми и давать шанс, если уж заслужил.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№10 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:39) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
там на российский суперклуп тыщ 10 то собралось?
Регистрация: 3.11.2016
№9 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 13:38) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
И сошел с небес СПАСИТЕЛЬ smile


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№8 Написал: Ditrih (Сегодня, 13:37) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
цыгана в отставку!
Регистрация: 1.06.2014
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:34) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Мне Луческу Карпина напоминает, который в течении трёх сезонов у руля, не мог определиться с основным составом.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:32) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Странный состав.Кокорин,Юсупов,Эрнани и человек на выход Ломбертс,который давно не играл и абсолютно не сыгран с Ивановичем..
Лимит лимитом,но от Эрнани мячи на километр отскакивают,походу наш личный Кариока-любитель Луческу.Такое ощущение что Кокорин дает цыгану,ибо он неизменно в старте вне зависимости от уровня игры и пользы.Реально единственный кто сыграл все матчи чемпа.Маурисиу опять на лавке.Может Луческу не в курсе,что Рубин это не днище Арсенал?


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:30) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Обязательно, что-нибудь, да не так. Юсупов в основе, Гарсия с Маурисио на лавке.
Он всё еще экспериментирует.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 13:28) #
  • -3
  •  (7)
online

Кокорин? Эрнани? Иванович?


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:27) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Нико в основе! Будем поболеть


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 13:26) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Слава богу-жив.... , а так волновались, так волновались....
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:26) #
  • +3
  •  (13)

Травмы уже нет , сразу всё понятно... что Все футболисты с травмами не хотят играть в сборной Черчесова.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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