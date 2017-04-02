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Рахим Стерлинг: жду много голов в матче с "Арсеналом"
Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от матча с "Арсеналом" в чемпионате Англии.
"Я люблю играть против "Арсенала". Матчи с ним - значимое событие для меня, так как мне по душе стиль игры "Арсенала". Рассчитываю, что встреча получится такой же интересной, как с "Ливерпулем". Но на этот раз мы постараемся победить. Жду много голов в матче с "Арсеналом", обычно так и случается, - цитирует Стерлинга официальный сайт "горожан".
"Я люблю играть против "Арсенала". Матчи с ним - значимое событие для меня, так как мне по душе стиль игры "Арсенала". Рассчитываю, что встреча получится такой же интересной, как с "Ливерпулем". Но на этот раз мы постараемся победить. Жду много голов в матче с "Арсеналом", обычно так и случается, - цитирует Стерлинга официальный сайт "горожан".
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