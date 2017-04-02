Рахим Стерлинг: жду много голов в матче с "Арсеналом"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от матча с "Арсеналом" в чемпионате Англии.



"Я люблю играть против "Арсенала". Матчи с ним - значимое событие для меня, так как мне по душе стиль игры "Арсенала". Рассчитываю, что встреча получится такой же интересной, как с "Ливерпулем". Но на этот раз мы постараемся победить. Жду много голов в матче с "Арсеналом", обычно так и случается, - цитирует Стерлинга официальный сайт "горожан".