Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
16:21
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
16:03
Продолжая путь к вершине (3)
Продолжая путь к вершине (3)
15:24
"Амкар" сыграл вничью с "Тереком" (4)
"Амкар" сыграл вничью с "Тереком" (4)
09:29
Хуан Мата выбыл на месяц
Хуан Мата выбыл на месяц
Продолжая путь к вершине
"Зенит" провел хороший по качеству матч против "Рубина", набрал три очка и продолжает погоню за "Спартаком". Rusfootball.info рассказывает о встрече на "Казань Арене".
Чемпионат России
21 тур
"Рубин" – "Зенит" 0:2
"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, М'Вила (Лестьенн, 69'), Цакташ, Камболов, Ахметов (Рочина, 58'), Жемалетдинов (Ткачук, 78'), Жонатас
"Зенит": Лунёв, Кришито, Ломбертс, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Жулиано (Маурисио, 89'), Данни, Кокорин (Шатов, 81'),!#20#
Предупреждения: Камболов, 77', Набиуллин, 88' - Юсупов, 49', Ломбертс, 62', Жулиано, 65', Кришито, 90'
Удаление: Юсупов, 84'
Первые туры весенней части сезона "Рубин" проводил на ужасного качества газоне стадиона "Центральный". Футболом назвать те матчи было сложно, и, думается, ни футболисты, ни болельщики не получили удовольствия от них. В этой связи невероятно радостно, что встреча с "Зенитом" состоялась на "Казань Арене", газон на которой в начале апреля находится в отличном состоянии.
Жаль, что погода оказалась неспособной соответствовать уровню поля. Минусовая температура и падающий с неба снежок - пожалуй, этот не тот атмосферный антураж, который хочется видеть в первые апрельские выходные. Само собой, указанные обстоятельства не способствовали большой явке болельщиков, но причина была не только в погоде. Дело в том, что матч против "Зенита" в Казани относится к высшей категории, что значительно увеличивает цену билета - самый дешевый из них стоил 400 рублей.
В трех мартовских турах "Рубин" и "Зенит" показали одинаковые результаты - 1 победа, 1 ничья и 1 поражение. Исходя из этих данных, можно смело говорить, что команды подходили к очной встрече в одинаковой форме. А если копнуть глубже и вспомнить последние осенне-зимние матчи, то можно увидеть, что и тогда "казанцы" и "питерцы" шли в одном и том же графике. Если "Рубин" мог быть доволен такой ситуацией, то клуб из Санкт-Петербурга, конечно, столь, прямо скажем, средний темп набора очков не устраивал.
Впрочем, две недели назад "Зенит" одержал достаточно уверенную победу, а потому Луческу не стал сильно менять добившийся успеха состав. Место в воротах вновь занял Лунев, на правой бровке расположился Цаллагов, в опорной зоне - Юсупов, а нападение, несмотря на опасения по поводу состояния некоторых игроков, предстало в виде привычного квартета Жулиано, Данни, Кокорина и Дзюбы. "Рубин" также не сильно удивил стартовой расстановкой. Можно отметить разве тот факт, что Хави Грасия больше обычного насытил центр поля, выпустив одновременно Мвила, Камболова и Цакташа.
Как и предполагалось, "Рубин" начал играть "вторым номером", а инициатива в матче исходила от "Зенита". Гости словно играли по установке, указанной в заголовке данного абзаца. По сути, "зенитовцы" при первой же возможности пытались нанести удар по воротам. Попытки были на счету Кокорина, Данни, Эрнани, но с точностью у них долгое время были проблемы.
Хозяева старались играть именно с такими намерениями. Они достаточно сильно опускались к своей штрафной при атаке "Зенита", но при этом очень быстро, очень размашисто и очень технично выбегали в контратаку. Другое дело, что "Рубину" никак не удавалось сделать что-то дельное на чужой половине поля. Всякий раз подопечные Хави Грасии ошибались в предзавершающей стадии атаки. При этом надо отметить, что они старались играть красиво - проходили неплохие комбинации, а однажды Жонатас даже пробил через себя.
Ближе к концу первого тайма могло показаться, что хозяева прибрали инициативу к своим рукам, но "Зенит" достаточно оперативно это ощущение убил. В течение 5 минут "питерцам" удалось провести две голевые атаки и оформить солидное преимущество. Сначала Цаллагов отличной подачей с правого фланга нашел в штрафной Дзюбу, который продавил Бурлака и вогнал мяч под самую перекладину. Затем после вполне банальной, но от этого не менее эффективной "стеночки" между Кокориным и Данни португальский полузащитник "Зенита" поразил дальний угол ворот Рыжикова.
Вернуться в игру после двух пропущенных мячей "Рубину" было крайне сложно. По большому счету, реальных шансов забить у хозяев было минимум. Самый реальный из них, пожалуй, случился еще в первом тайме, когда Ахметов вывалился практически 1 на 1 с Луневым, но не смог пробить вратаря. После перерыва запомнились только удар через себя в исполнении Цакташа и опасный, но неточный выстрел Камболова. Впрочем, "казанцы" могут сетовать на то, на что обычно сетует Луческу.
В трех эпизодах во втором тайме этот вопрос был актуален. Если в случаях с контактом Жонатаса и Ломбертса, а также при попадании мяча в руку Николасу, пенальти скорее не было, то в эпизоде, когда бразильский нападающий "Рубина" упал в штрафной после контакта с Ивановичем, 11-метровый, пожалуй, стоило назначить. Интересно, что после матча по этому моменту скажут представители департамента судейства и инспектирования РФС.
Да, вот такой парадокс сегодня случился после перерыва. Из-за необходимости отыгрываться "Рубин" шел в атаку сам и предоставлял шансы для этого "Зениту". В конечном итоге ни одна из команд не смогла изменить счет, установившийся после первого тайма, хотя у гостей было несколько хороших моментов. При этом эмоции особо не накалялись, но Юсупов умудрился получить красную карточку - первую желтую он получил за фол против Жемалетдинова, вторую за фол против Цакташа.
Отмечаем, что "Зенит" провел очень хороший матч и продолжает погоню за лидером, но не забываем про то, что у "Рубина" были серьезные проблемы. Касаются они, как и прежде, ошибок в обороне и неуверенных действий в финальной стадии атак. Впрочем, ваш покорный слуга продолжает считать, что увольнять Грасию сейчас не стоит. Проблески хорошей игры у "казанцев" были, заметно, что они стараются играть технично, но на данный момент далеко не все у них получается. По турнирной таблице "Рубину" практически ничего не угрожает, а потому кажется вполне целесообразным дать шанс исправиться и доработать испанскому тренеру как минимум до конца сезона. Тем более что в кубке казанский клуб продолжает претендовать на победу.
Фото: Чемпионат.ком
Иван Долинин, Rusfootball.info
Чемпионат России
21 тур
"Рубин" – "Зенит" 0:2
Голы: Дзюба, 36', Данни, 40'
"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, М'Вила (Лестьенн, 69'), Цакташ, Камболов, Ахметов (Рочина, 58'), Жемалетдинов (Ткачук, 78'), Жонатас
"Зенит": Лунёв, Кришито, Ломбертс, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Жулиано (Маурисио, 89'), Данни, Кокорин (Шатов, 81'),!#20#
Предупреждения: Камболов, 77', Набиуллин, 88' - Юсупов, 49', Ломбертс, 62', Жулиано, 65', Кришито, 90'
Удаление: Юсупов, 84'
Возвращение на "Казань Арену"
Первые туры весенней части сезона "Рубин" проводил на ужасного качества газоне стадиона "Центральный". Футболом назвать те матчи было сложно, и, думается, ни футболисты, ни болельщики не получили удовольствия от них. В этой связи невероятно радостно, что встреча с "Зенитом" состоялась на "Казань Арене", газон на которой в начале апреля находится в отличном состоянии.
Погода хуже поля
Жаль, что погода оказалась неспособной соответствовать уровню поля. Минусовая температура и падающий с неба снежок - пожалуй, этот не тот атмосферный антураж, который хочется видеть в первые апрельские выходные. Само собой, указанные обстоятельства не способствовали большой явке болельщиков, но причина была не только в погоде. Дело в том, что матч против "Зенита" в Казани относится к высшей категории, что значительно увеличивает цену билета - самый дешевый из них стоил 400 рублей.
Равная форма команд
В трех мартовских турах "Рубин" и "Зенит" показали одинаковые результаты - 1 победа, 1 ничья и 1 поражение. Исходя из этих данных, можно смело говорить, что команды подходили к очной встрече в одинаковой форме. А если копнуть глубже и вспомнить последние осенне-зимние матчи, то можно увидеть, что и тогда "казанцы" и "питерцы" шли в одном и том же графике. Если "Рубин" мог быть доволен такой ситуацией, то клуб из Санкт-Петербурга, конечно, столь, прямо скажем, средний темп набора очков не устраивал.
Составы - точечные правки и без особых сюрпризов
Впрочем, две недели назад "Зенит" одержал достаточно уверенную победу, а потому Луческу не стал сильно менять добившийся успеха состав. Место в воротах вновь занял Лунев, на правой бровке расположился Цаллагов, в опорной зоне - Юсупов, а нападение, несмотря на опасения по поводу состояния некоторых игроков, предстало в виде привычного квартета Жулиано, Данни, Кокорина и Дзюбы. "Рубин" также не сильно удивил стартовой расстановкой. Можно отметить разве тот факт, что Хави Грасия больше обычного насытил центр поля, выпустив одновременно Мвила, Камболова и Цакташа.
Бей - не робей
Как и предполагалось, "Рубин" начал играть "вторым номером", а инициатива в матче исходила от "Зенита". Гости словно играли по установке, указанной в заголовке данного абзаца. По сути, "зенитовцы" при первой же возможности пытались нанести удар по воротам. Попытки были на счету Кокорина, Данни, Эрнани, но с точностью у них долгое время были проблемы.
Обороняйся глубоко, контратакуй красиво
Хозяева старались играть именно с такими намерениями. Они достаточно сильно опускались к своей штрафной при атаке "Зенита", но при этом очень быстро, очень размашисто и очень технично выбегали в контратаку. Другое дело, что "Рубину" никак не удавалось сделать что-то дельное на чужой половине поля. Всякий раз подопечные Хави Грасии ошибались в предзавершающей стадии атаки. При этом надо отметить, что они старались играть красиво - проходили неплохие комбинации, а однажды Жонатас даже пробил через себя.
Быстрый дуплет
Ближе к концу первого тайма могло показаться, что хозяева прибрали инициативу к своим рукам, но "Зенит" достаточно оперативно это ощущение убил. В течение 5 минут "питерцам" удалось провести две голевые атаки и оформить солидное преимущество. Сначала Цаллагов отличной подачей с правого фланга нашел в штрафной Дзюбу, который продавил Бурлака и вогнал мяч под самую перекладину. Затем после вполне банальной, но от этого не менее эффективной "стеночки" между Кокориным и Данни португальский полузащитник "Зенита" поразил дальний угол ворот Рыжикова.
Без реальных шансов отыграться
Вернуться в игру после двух пропущенных мячей "Рубину" было крайне сложно. По большому счету, реальных шансов забить у хозяев было минимум. Самый реальный из них, пожалуй, случился еще в первом тайме, когда Ахметов вывалился практически 1 на 1 с Луневым, но не смог пробить вратаря. После перерыва запомнились только удар через себя в исполнении Цакташа и опасный, но неточный выстрел Камболова. Впрочем, "казанцы" могут сетовать на то, на что обычно сетует Луческу.
Был ли пенальти?
В трех эпизодах во втором тайме этот вопрос был актуален. Если в случаях с контактом Жонатаса и Ломбертса, а также при попадании мяча в руку Николасу, пенальти скорее не было, то в эпизоде, когда бразильский нападающий "Рубина" упал в штрафной после контакта с Ивановичем, 11-метровый, пожалуй, стоило назначить. Интересно, что после матча по этому моменту скажут представители департамента судейства и инспектирования РФС.
Игра на встречных курсах, игра не грубая, но без голов во втором тайме и с удалением
Да, вот такой парадокс сегодня случился после перерыва. Из-за необходимости отыгрываться "Рубин" шел в атаку сам и предоставлял шансы для этого "Зениту". В конечном итоге ни одна из команд не смогла изменить счет, установившийся после первого тайма, хотя у гостей было несколько хороших моментов. При этом эмоции особо не накалялись, но Юсупов умудрился получить красную карточку - первую желтую он получил за фол против Жемалетдинова, вторую за фол против Цакташа.
Дайте Грасии поработать
Отмечаем, что "Зенит" провел очень хороший матч и продолжает погоню за лидером, но не забываем про то, что у "Рубина" были серьезные проблемы. Касаются они, как и прежде, ошибок в обороне и неуверенных действий в финальной стадии атак. Впрочем, ваш покорный слуга продолжает считать, что увольнять Грасию сейчас не стоит. Проблески хорошей игры у "казанцев" были, заметно, что они стараются играть технично, но на данный момент далеко не все у них получается. По турнирной таблице "Рубину" практически ничего не угрожает, а потому кажется вполне целесообразным дать шанс исправиться и доработать испанскому тренеру как минимум до конца сезона. Тем более что в кубке казанский клуб продолжает претендовать на победу.
Фото: Чемпионат.ком
Иван Долинин, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.