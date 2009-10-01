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Голы Сакалы и Самбу помогли дублю "Спартака" обыграть "Оренбург"

Молодежное первенство

21 тур

"Спартак" - "Оренбург" 3:2

Голы: Сакала, 10, Ломовицкий, 30, Антоненко, 34, Самбу, 40, Козлов, 60

"Спартак": Максименко, Рассказов, Щербаков, Мамин, Красильниченко, Цыганков, Бабаев, Ломовицкий, Самбу, Руденко, Сакала.

"Оренбург": Руденко, Кайков, Криворучко, Иванов, Хайбуллин, Митренко, Антоненко, Рудаков, Козлов, Макаров, Грибанов.
Теги: Спартак Оренбург
Сегодня, 16:11
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3
(1)
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:33) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
без негров уже дубль Оренбурга обыграть не могут...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: Bang-bang (Сегодня, 16:21) #
  • -2
  •  (4)

негроспартак scream
Регистрация: 22.03.2017
№1 Написал: Спартак Спартаков 111 (Сегодня, 16:15) #
  • -4
  •  (4)
online

кто-то считап этих легионеров "нахренабезьянами".. где российская молодежь?
Регистрация: 17.03.2017
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