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16:21
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
16:03
Продолжая путь к вершине (3)
Продолжая путь к вершине (3)
15:24
"Амкар" сыграл вничью с "Тереком" (4)
"Амкар" сыграл вничью с "Тереком" (4)
09:29
Хуан Мата выбыл на месяц
Хуан Мата выбыл на месяц
Голы Сакалы и Самбу помогли дублю "Спартака" обыграть "Оренбург"
Молодежное первенство
21 тур
"Спартак" - "Оренбург" 3:2
Голы: Сакала, 10, Ломовицкий, 30, Антоненко, 34, Самбу, 40, Козлов, 60
"Спартак": Максименко, Рассказов, Щербаков, Мамин, Красильниченко, Цыганков, Бабаев, Ломовицкий, Самбу, Руденко, Сакала.
"Оренбург": Руденко, Кайков, Криворучко, Иванов, Хайбуллин, Митренко, Антоненко, Рудаков, Козлов, Макаров, Грибанов.
21 тур
"Спартак" - "Оренбург" 3:2
Голы: Сакала, 10, Ломовицкий, 30, Антоненко, 34, Самбу, 40, Козлов, 60
"Спартак": Максименко, Рассказов, Щербаков, Мамин, Красильниченко, Цыганков, Бабаев, Ломовицкий, Самбу, Руденко, Сакала.
"Оренбург": Руденко, Кайков, Криворучко, Иванов, Хайбуллин, Митренко, Антоненко, Рудаков, Козлов, Макаров, Грибанов.
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