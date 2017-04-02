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16:21
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
16:03
Продолжая путь к вершине (3)
Продолжая путь к вершине (3)
15:24
"Амкар" сыграл вничью с "Тереком" (4)
"Амкар" сыграл вничью с "Тереком" (4)
09:29
Хуан Мата выбыл на месяц
Хуан Мата выбыл на месяц
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
На матче 21-го тура чемпионата России ЦСКА - "Крылья Советов" будет присутствовать космонавт, посол Самары на чемпионате мира-2018 Олег Кононенко, сообщает официальный сайт "Крыльев Советов".
На игре, которая пройдет на "ВЭБ-Арене", ожидается порядка 12 тысяч зрителей, из которых около 300 поддержат гостей.
На игре, которая пройдет на "ВЭБ-Арене", ожидается порядка 12 тысяч зрителей, из которых около 300 поддержат гостей.
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