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Лондонский "Арсенал" планирует значительные изменения ближайшим летом
Исполнительный директор лондонского "Арсенала" Иван Газидис подтвердил необходимость изменений ближайшим летом независимо от того, останется ли Арсен Венгер главным тренером команды.
Соответствующее заявление Газидис сделал в общении с болельщиками "Арсенала" утром 2 апреля, сообщает The Telegraph. Руководитель "Арсенала" подчеркнул, что клуб планирует значительные изменения, чтобы вновь бороться за титул чемпиона Англии.
Британское издание отмечает, что Венгер хочет продолжить работу в "Арсенале", о чём оповестил руководство клуба. В "Арсенале" верят, что 67-летний специалист способен стать катализатором перемен. При этом в клубе берут во внимание негативное отношение болельщиков к сложившейся ситуации. Газидис отметил, что окончательное решение должно быть взаимным.
Соответствующее заявление Газидис сделал в общении с болельщиками "Арсенала" утром 2 апреля, сообщает The Telegraph. Руководитель "Арсенала" подчеркнул, что клуб планирует значительные изменения, чтобы вновь бороться за титул чемпиона Англии.
Британское издание отмечает, что Венгер хочет продолжить работу в "Арсенале", о чём оповестил руководство клуба. В "Арсенале" верят, что 67-летний специалист способен стать катализатором перемен. При этом в клубе берут во внимание негативное отношение болельщиков к сложившейся ситуации. Газидис отметил, что окончательное решение должно быть взаимным.
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