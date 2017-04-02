Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Виктор Гончаренко: в обороне у ЦСКА было достаточно моментов, которые мне не нравятся

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от домашнего матча 21-го тура РФПЛ с "Крыльями Советов" (2:1), а также рассказал о состоянии защитника Алексея Березуцкого и полузащитника Александра Головина. Оба были заменены по ходу матча.

"Если говорить предварительно, то с Алексеем Березуцким и Головиным ничего страшного не случилось. Узнаем после медосмотра. По крайней мере не думаю, что у Головина что-то страшное. Что касается игры, то сегодня у нас в обороне было достаточно моментов, которые мне не нравятся. Проанализируем и устраним ошибки к следующим матчам", — сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Гончаренко ЦСКА Крылья Советов
Сегодня, 18:43
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 19:56) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
. Проанализируем и устраним ошибки к следующим матчам .
Виктор - это уже систематическая проблема..Игорь не железный, без него была бы безнадёга..
Регистрация: 20.10.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.