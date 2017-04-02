Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Владимир Пономарев: мне нравится игра ЦСКА при Гончаренко. При Слуцком был не зрелищный футбол

Владимир Пономарев: мне нравится игра ЦСКА при Гончаренко. При Слуцком был не зрелищный футбол Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды в 21-м туре Премьер-Лиги против "Крыльев Советов" (2:1).

- Об игре:

Молодцы, "армейцы"! В первом тайме так вообще отлично действовала команда, забила два гола, могла забить и больше, моменты для этого были. Матч складывался комфортно, а в таких условиях очень часто многие команды начинают расслабляться. Сегодня это случилось с ЦСКА, в первую очередь это касается оборонительной линии. Такого допускать нельзя ни в коем случае.

По этой причине и прервалась рекордная "сухая" серия Игоря Акинфеева. Очень жаль. За расслабленность обороны поплатилась вся команда. Пропущенный мяч был закономерен, потому что ЦСКА потерял концентрацию у своих ворот. Акинфеев вытащил хороший мяч, но дальше не помогла оборона. А в целом, всё нормально, мне игра понравилась.

- О турнирной таблице:

Ну, сократилось отставание от "Спартака" до трёх очков, но ведь и "красно-белые" пребывают сейчас в хорошей форме. Думаю, завтра отставание от "Спартака" вновь будет увеличено, потому что команда Массимо Карреры наверняка обыграет "Оренбург" в родных стенах. Так что "армейцам" и питерцам пока тяжеловато догонять "Спартак". Посмотрим. Всё зависит от результатов очных встреч.

- Об игре ЦСКА:

Мне очень нравится наступательный порыв "армейцев". При Леониде Слуцком мы играли больше от обороны, много пасов назад, но этот футбол как не для зрителей, так и не на результат. Сейчас же ЦСКА много атакует, много передач вперёд, команда классно играет в полузащите, Витинью здорово прибавляет.

Сегодня мне понравился Александр Головин, такой прыти я от него не ожидал, молодец! Раньше он играл как во дворе, сейчас же играет куда лучше. Открывается, вовремя даёт пасы партнёрам, где нужно - может и придержать мяч у себя. Растёт парень, но работать, безусловно, ещё есть над чем.

- Об сидящих на скамейке Чалове и Жамалетдинове:

Молодёжь нужно подпускать обязательно к таким матчам, где-то на последних минутах давать им почувствовать игру. В этот раз тренерский штаб поставил на Кучаева. А так, молодые игроки должны почувствовать, что на них рассчитывают и им доверяют. При этом и сами молодые должны без остановки работать над собой.

- Об игре Аарона Оланаре:

Есть ощущение, что чего-то ему не хватает, хотя в ЦСКА он уже выступал. Не найдёт пока нигериец себя в команде, не понимает игру. Возможно, это следствие очень тяжёлой травмы, которая, конечно, бесследно пройти не могла. Посмотрим, время ещё есть. Думаю, Оланаре должен обрести себя. Вот Витинью, посмотрите, прогрессирует же! Очень грамотно играет: обыгрывает, пасы раздаёт, забивает. Всем нужно время для адаптации, так что спешить с выводами не будем.
Теги: Пономарев ЦСКА Крылья Советов
Сегодня, 18:52
Напечатать
11
(2)
№11 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 19:50) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
по игре- к сожалению видел последне 25 минут, что понравилось - Витиньо, видит парень поле и техничный на уровне, что не понравилось- опять защита...не постеваем
Регистрация: 20.10.2012
№10 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:48) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
hel г. Екатеринбург (Сегодня, 19:08) #
Болеет за:
ЦСКА

Цитата: vertel
По мне оба тренера играют в одну осторожную игру.

Согласен. Но тут надо исходить из набора игроков. У нас нет сильных нападающих, потому от обороны..
Да, ладно прибедняться то. Если честно, то Витиньо куда лучше зенитовских нападающих. Просто такая осторожная, а если прямо сказать, трусливая тактика игры, что была у Слуцкого, что сейчас у Гончаренко
Регистрация: 13.11.2009
№9 Написал: Седой Россия (Сегодня, 19:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Разница есть, но игроки еще не совсем привыкли, да и пара игроков для усиления бы не помешала


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 19:34) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Осенью в новом сезоне, будет другой ЦСКА...пока идет репетиция оркестра..
Регистрация: 21.11.2016
№7 Написал: boris.grecmak (Сегодня, 19:15) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: vertel
А разве есть какая-то разница? По мне оба тренера играют в одну осторожную игру, Витиньо чуть разнообразил игру впереди своим мастерством, это да.

Перед заменой Витиньо так обыграл защитника на бровке в штрафной, что сердце запрыгало...
Регистрация: 1.02.2012
№6 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 19:08) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vertel
По мне оба тренера играют в одну осторожную игру.

Согласен. Но тут надо исходить из набора игроков. У нас нет сильных нападающих, потому от обороны..


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№5 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:06) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
А разве есть какая-то разница? По мне оба тренера играют в одну осторожную игру, Витиньо чуть разнообразил игру впереди своим мастерством, это да.
Регистрация: 13.11.2009
№4 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 19:06) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
цска не сыграл еще ни одной серьезной игры в чемпе после перерыв

То есть Зенит не в счет? Он аутсайдер?


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:03) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
цска не сыграл еще ни одной серьезной игры в чемпе после перерыва, в следующем туре в Краснодаре все будет понятно
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 19:02) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
багаж слуцкого
Регистрация: 24.11.2008
№1 Написал: vlees. (Сегодня, 18:54) #
  • +1
  •  (9)
online

laughing а тут прям зрелище,забить и автобус,особенно было круто когда Крылья в конце мордой по газону возили цыску
Регистрация: 26.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.