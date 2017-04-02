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Владимир Пономарев: мне нравится игра ЦСКА при Гончаренко. При Слуцком был не зрелищный футбол
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды в 21-м туре Премьер-Лиги против "Крыльев Советов" (2:1).
- Об игре:
Молодцы, "армейцы"! В первом тайме так вообще отлично действовала команда, забила два гола, могла забить и больше, моменты для этого были. Матч складывался комфортно, а в таких условиях очень часто многие команды начинают расслабляться. Сегодня это случилось с ЦСКА, в первую очередь это касается оборонительной линии. Такого допускать нельзя ни в коем случае.
По этой причине и прервалась рекордная "сухая" серия Игоря Акинфеева. Очень жаль. За расслабленность обороны поплатилась вся команда. Пропущенный мяч был закономерен, потому что ЦСКА потерял концентрацию у своих ворот. Акинфеев вытащил хороший мяч, но дальше не помогла оборона. А в целом, всё нормально, мне игра понравилась.
- О турнирной таблице:
Ну, сократилось отставание от "Спартака" до трёх очков, но ведь и "красно-белые" пребывают сейчас в хорошей форме. Думаю, завтра отставание от "Спартака" вновь будет увеличено, потому что команда Массимо Карреры наверняка обыграет "Оренбург" в родных стенах. Так что "армейцам" и питерцам пока тяжеловато догонять "Спартак". Посмотрим. Всё зависит от результатов очных встреч.
- Об игре ЦСКА:
Мне очень нравится наступательный порыв "армейцев". При Леониде Слуцком мы играли больше от обороны, много пасов назад, но этот футбол как не для зрителей, так и не на результат. Сейчас же ЦСКА много атакует, много передач вперёд, команда классно играет в полузащите, Витинью здорово прибавляет.
Сегодня мне понравился Александр Головин, такой прыти я от него не ожидал, молодец! Раньше он играл как во дворе, сейчас же играет куда лучше. Открывается, вовремя даёт пасы партнёрам, где нужно - может и придержать мяч у себя. Растёт парень, но работать, безусловно, ещё есть над чем.
- Об сидящих на скамейке Чалове и Жамалетдинове:
Молодёжь нужно подпускать обязательно к таким матчам, где-то на последних минутах давать им почувствовать игру. В этот раз тренерский штаб поставил на Кучаева. А так, молодые игроки должны почувствовать, что на них рассчитывают и им доверяют. При этом и сами молодые должны без остановки работать над собой.
- Об игре Аарона Оланаре:
Есть ощущение, что чего-то ему не хватает, хотя в ЦСКА он уже выступал. Не найдёт пока нигериец себя в команде, не понимает игру. Возможно, это следствие очень тяжёлой травмы, которая, конечно, бесследно пройти не могла. Посмотрим, время ещё есть. Думаю, Оланаре должен обрести себя. Вот Витинью, посмотрите, прогрессирует же! Очень грамотно играет: обыгрывает, пасы раздаёт, забивает. Всем нужно время для адаптации, так что спешить с выводами не будем.
- Об игре:
Молодцы, "армейцы"! В первом тайме так вообще отлично действовала команда, забила два гола, могла забить и больше, моменты для этого были. Матч складывался комфортно, а в таких условиях очень часто многие команды начинают расслабляться. Сегодня это случилось с ЦСКА, в первую очередь это касается оборонительной линии. Такого допускать нельзя ни в коем случае.
По этой причине и прервалась рекордная "сухая" серия Игоря Акинфеева. Очень жаль. За расслабленность обороны поплатилась вся команда. Пропущенный мяч был закономерен, потому что ЦСКА потерял концентрацию у своих ворот. Акинфеев вытащил хороший мяч, но дальше не помогла оборона. А в целом, всё нормально, мне игра понравилась.
- О турнирной таблице:
Ну, сократилось отставание от "Спартака" до трёх очков, но ведь и "красно-белые" пребывают сейчас в хорошей форме. Думаю, завтра отставание от "Спартака" вновь будет увеличено, потому что команда Массимо Карреры наверняка обыграет "Оренбург" в родных стенах. Так что "армейцам" и питерцам пока тяжеловато догонять "Спартак". Посмотрим. Всё зависит от результатов очных встреч.
- Об игре ЦСКА:
Мне очень нравится наступательный порыв "армейцев". При Леониде Слуцком мы играли больше от обороны, много пасов назад, но этот футбол как не для зрителей, так и не на результат. Сейчас же ЦСКА много атакует, много передач вперёд, команда классно играет в полузащите, Витинью здорово прибавляет.
Сегодня мне понравился Александр Головин, такой прыти я от него не ожидал, молодец! Раньше он играл как во дворе, сейчас же играет куда лучше. Открывается, вовремя даёт пасы партнёрам, где нужно - может и придержать мяч у себя. Растёт парень, но работать, безусловно, ещё есть над чем.
- Об сидящих на скамейке Чалове и Жамалетдинове:
Молодёжь нужно подпускать обязательно к таким матчам, где-то на последних минутах давать им почувствовать игру. В этот раз тренерский штаб поставил на Кучаева. А так, молодые игроки должны почувствовать, что на них рассчитывают и им доверяют. При этом и сами молодые должны без остановки работать над собой.
- Об игре Аарона Оланаре:
Есть ощущение, что чего-то ему не хватает, хотя в ЦСКА он уже выступал. Не найдёт пока нигериец себя в команде, не понимает игру. Возможно, это следствие очень тяжёлой травмы, которая, конечно, бесследно пройти не могла. Посмотрим, время ещё есть. Думаю, Оланаре должен обрести себя. Вот Витинью, посмотрите, прогрессирует же! Очень грамотно играет: обыгрывает, пасы раздаёт, забивает. Всем нужно время для адаптации, так что спешить с выводами не будем.
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