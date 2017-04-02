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"Арсенал" и "Манчестер Сити" забили друг другу по два мяча

В матче 30-го тура чемпионата Англии на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне "Арсенал" и "Манчестер Сити" сыграли вничью.

Чемпионат Англии

30 тур

"Арсенал" - "Манчестер Сити" 2:2

Гол: Уолкотт, 41, Мустафи, 59 - Зане, 5, Агуэро, 43

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косельни (Паулиста, 46), Коклен, Джака, Озил, Уолкотт (Жиру, 73), Санчес, Уэлбек (Айуоби, 82)

"Манчестер Сити": Кабальеро, Клиши, Стоунс, Отаменди, Навас, Фернандиньо, Де Брёйне, Сильва (Сабалета, 90+1), Зане, Стерлинг (Туре, 46), Агуэро

Предупреждения: Навас, 6, Коклен, 12, Джака, 33, Фернандиньо, 48, Мустафи, 65
Теги: Арсенал Манчестер Сити
Сегодня, 19:56
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№1 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 20:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
Просто клоунами оставил Сити защитников Арсенала в обоих забитых мячах. Но в целом боевой матч, травм как обычно много у канониров.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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