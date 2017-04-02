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19:25
Константин Лепехин: почему Дзюба играет за "Зенит", а за сборную - нет? Хочется, чтобы назывались реальные причины (14)
Константин Лепехин: почему Дзюба играет за "Зенит", а за сборную - нет? Хочется, чтобы назывались реальные причины (14)
19:17
Артем Дзюба: у нас в стране, сидя на диване, любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья (27)
Артем Дзюба: у нас в стране, сидя на диване, любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья (27)
18:52
Владимир Пономарев: мне нравится игра ЦСКА при Гончаренко. При Слуцком был не зрелищный футбол (11)
Владимир Пономарев: мне нравится игра ЦСКА при Гончаренко. При Слуцком был не зрелищный футбол (11)
18:26
Александр Кержаков: если тренер "Рубина" посчитал, что нужно обороняться в 11 человек, значит, они нас боялись (1)
Александр Кержаков: если тренер "Рубина" посчитал, что нужно обороняться в 11 человек, значит, они нас боялись (1)
16:21
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
16:03
Продолжая путь к вершине (3)
Продолжая путь к вершине (3)
15:24
"Амкар" сыграл вничью с "Тереком" (4)
"Амкар" сыграл вничью с "Тереком" (4)
"Арсенал" и "Манчестер Сити" забили друг другу по два мяча
В матче 30-го тура чемпионата Англии на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне "Арсенал" и "Манчестер Сити" сыграли вничью.
Чемпионат Англии
30 тур
"Арсенал" - "Манчестер Сити" 2:2
Гол: Уолкотт, 41, Мустафи, 59 - Зане, 5, Агуэро, 43
"Арсенал": Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косельни (Паулиста, 46), Коклен, Джака, Озил, Уолкотт (Жиру, 73), Санчес, Уэлбек (Айуоби, 82)
"Манчестер Сити": Кабальеро, Клиши, Стоунс, Отаменди, Навас, Фернандиньо, Де Брёйне, Сильва (Сабалета, 90+1), Зане, Стерлинг (Туре, 46), Агуэро
Предупреждения: Навас, 6, Коклен, 12, Джака, 33, Фернандиньо, 48, Мустафи, 65
Чемпионат Англии
30 тур
"Арсенал" - "Манчестер Сити" 2:2
Гол: Уолкотт, 41, Мустафи, 59 - Зане, 5, Агуэро, 43
"Арсенал": Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косельни (Паулиста, 46), Коклен, Джака, Озил, Уолкотт (Жиру, 73), Санчес, Уэлбек (Айуоби, 82)
"Манчестер Сити": Кабальеро, Клиши, Стоунс, Отаменди, Навас, Фернандиньо, Де Брёйне, Сильва (Сабалета, 90+1), Зане, Стерлинг (Туре, 46), Агуэро
Предупреждения: Навас, 6, Коклен, 12, Джака, 33, Фернандиньо, 48, Мустафи, 65
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