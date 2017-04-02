"Арсенал" и "Манчестер Сити" забили друг другу по два мяча

В матче 30-го тура чемпионата Англии на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне "Арсенал" и "Манчестер Сити" сыграли вничью.



Чемпионат Англии



30 тур



"Арсенал" - "Манчестер Сити" 2:2



Гол: Уолкотт, 41, Мустафи, 59 - Зане, 5, Агуэро, 43



"Арсенал": Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косельни (Паулиста, 46), Коклен, Джака, Озил, Уолкотт (Жиру, 73), Санчес, Уэлбек (Айуоби, 82)



"Манчестер Сити": Кабальеро, Клиши, Стоунс, Отаменди, Навас, Фернандиньо, Де Брёйне, Сильва (Сабалета, 90+1), Зане, Стерлинг (Туре, 46), Агуэро



Предупреждения: Навас, 6, Коклен, 12, Джака, 33, Фернандиньо, 48, Мустафи, 65