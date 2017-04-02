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Наставник "Аугсбурга": впереди нам не хватало мощи

Главный тренер "Аугсбурга" Мануэль Баум прокомментировал поражение от "Баварии".

"Перед матчем мы понимали – чтобы зацепиться за очки нам понадобится идеальный день. В первом тайме мы в общем и целом играли грамотно. Мы хорошо действовали в единоборствах, но впереди нам не хватало пробивной мощи. Во втором тайме мы не смогли хорошо обороняться, в итоге получили плачевный результат", - цитирует Баума Bild.
Теги: Аугсбург Бавария
Сегодня, 20:35
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