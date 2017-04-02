Бернарду Силва: мы должны сделать всё, чтобы остаться на вершине

Полузащитник "Монако" Бернарду Силва после поражения в финале Кубка французской лиги от ПСЖ (1:4) отметил, что теперь красно-белые полностью сосредоточатся на Лиге 1.



"Теперь мы полностью сосредоточимся на чемпионате Франции. У нас есть фора в три очка и мы должны сделать всё, чтобы остаться на вершине", - цитирует португальца пресс-служба монегасков.