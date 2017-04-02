Капитан "Аугсбурга": так проигрывать нельзя

Капитан "Аугсбурга" Паул Верхаг прокомментировал поражение от "Баварии" (0:6) в чемпионате Германии.



"Так проигрывать нельзя. Во втором тайме мы играли плохо. Мы плохо оборонялись и предоставили "Баварии" слишком много свободного пространства. Было очевидно, что "Бавария" может его эффективно использовать. В первом тайме мы хорошо сопротивлялись. Мы знали, что "Бавария" будет много владеть мячом и нам придется много бегать. Во втором тайме мы дали себя обыграть по всем статьям", - цитирует футболиста пресс-служба "Баварии".