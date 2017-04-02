Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Ростов" и "Краснодар"?
Новости партнеров
Лента новостей:
22:31
Сергей Игнашевич побил рекорд Сергея Семака по количеству проведенных матчей в чемпионатах России
Сергей Игнашевич побил рекорд Сергея Семака по количеству проведенных матчей в чемпионатах России
19:25
Константин Лепехин: почему Дзюба играет за "Зенит", а за сборную - нет? Хочется, чтобы назывались реальные причины (37)
Константин Лепехин: почему Дзюба играет за "Зенит", а за сборную - нет? Хочется, чтобы назывались реальные причины (37)
19:17
Артем Дзюба: у нас в стране, сидя на диване, любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья (57)
Артем Дзюба: у нас в стране, сидя на диване, любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья (57)
18:52
Владимир Пономарев: мне нравится игра ЦСКА при Гончаренко. При Слуцком был не зрелищный футбол (12)
Владимир Пономарев: мне нравится игра ЦСКА при Гончаренко. При Слуцком был не зрелищный футбол (12)
18:26
Александр Кержаков: если тренер "Рубина" посчитал, что нужно обороняться в 11 человек, значит, они нас боялись (1)
Александр Кержаков: если тренер "Рубина" посчитал, что нужно обороняться в 11 человек, значит, они нас боялись (1)
16:21
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
16:03
Продолжая путь к вершине (3)
Продолжая путь к вершине (3)
Гол Гарая помог "Валенсии" разгромить "Депортиво"
В матче 29-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле обыграла "Депортиво" – 3:0.
Чемпионат Испании
29 тур
"Валенсия" - "Депортиво" 3:0
Голы: Гарай, 10, Альбентоса, 29 (авто.), Канселу, 90+1
"Валенсия": Алвес, Абденнур, Монтойя, Гайя (Канселу, 83), Гарай, Солер, Орельяна, Парехо, Перес (Сикейра, 75), Эль-Хаддади, Дзадза (Лоренсо, 78)
"Депортиво": Люкс, Альбентоса, Сидней, Наварро, Хуанфран, Алекс (Морено, 70), Гильерме, Хиль, Файр (Чолак, 46), Андоне, Хоселу
Предупреждения: Монтойя, 7, Хоселу, 16, Абденнур, 50, Перес, 55
Чемпионат Испании
29 тур
"Валенсия" - "Депортиво" 3:0
Голы: Гарай, 10, Альбентоса, 29 (авто.), Канселу, 90+1
"Валенсия": Алвес, Абденнур, Монтойя, Гайя (Канселу, 83), Гарай, Солер, Орельяна, Парехо, Перес (Сикейра, 75), Эль-Хаддади, Дзадза (Лоренсо, 78)
"Депортиво": Люкс, Альбентоса, Сидней, Наварро, Хуанфран, Алекс (Морено, 70), Гильерме, Хиль, Файр (Чолак, 46), Андоне, Хоселу
Предупреждения: Монтойя, 7, Хоселу, 16, Абденнур, 50, Перес, 55
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.