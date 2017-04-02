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Гол Гарая помог "Валенсии" разгромить "Депортиво"

В матче 29-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле обыграла "Депортиво" – 3:0.

Чемпионат Испании

29 тур

"Валенсия" - "Депортиво" 3:0

Голы: Гарай, 10, Альбентоса, 29 (авто.), Канселу, 90+1

"Валенсия": Алвес, Абденнур, Монтойя, Гайя (Канселу, 83), Гарай, Солер, Орельяна, Парехо, Перес (Сикейра, 75), Эль-Хаддади, Дзадза (Лоренсо, 78)

"Депортиво": Люкс, Альбентоса, Сидней, Наварро, Хуанфран, Алекс (Морено, 70), Гильерме, Хиль, Файр (Чолак, 46), Андоне, Хоселу

Предупреждения: Монтойя, 7, Хоселу, 16, Абденнур, 50, Перес, 55
Теги: Валенсия Депортиво
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