Массимо Каррера: не задумываюсь о возвращении в Италию

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что не задумывается о возвращении в Италию.



"Я не задумываюсь о возвращении в Италию. Я сосредоточен на работе в "Спартаке". У меня действующий двухлетний контракт с клубом. Мне здесь хорошо", - цитирует Карреру Tuttomercatoweb.