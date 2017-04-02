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Массимо Каррера: не задумываюсь о возвращении в Италию

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что не задумывается о возвращении в Италию.

"Я не задумываюсь о возвращении в Италию. Я сосредоточен на работе в "Спартаке". У меня действующий двухлетний контракт с клубом. Мне здесь хорошо", - цитирует Карреру Tuttomercatoweb.
Теги: Каррера Спартак
Вчера, 23:19
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