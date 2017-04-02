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Без шума и с Гамшиком. «Наполи» заставил болельщиков забыть об Игуаине, но не обыграл «Ювентус»
От возвращения Гонсало Игуаина в Неаполь ожидали переливающейся через края кипящей ненависти, но после стартового свистка про аргентинца приходилось вспоминать крайне редко: «Наполи» владел преимуществом большую часть встречи, но сумел лишь не проиграть.
Иудаин
Просмотр матча хотелось начать пораньше стартового свистка только для того, чтобы погрузить в атмосферу всеобщей ненависти к Гонсало Игуаину. Владимиру Быстрову и Артёму Дзюбе такое и не снилось, ведь их ненавидели в пределах стадиона, а Москве или Питеру в целом на них, в общем-то, положить. Игуаина же ненавидит весь Неаполь: сожжённые футболки, урны, одетые в те, которые не сожгли, туалетная бумага с его лицом – всё это часть культа, которым ныне живёт город. Для обеспечения безопасности в нём «Юве» даже нанял дополнительных телохранителей, и эта мера не казалась лишней.
Минус три
Нет, я не о температуре воздуха за моим самарским окном в начале апреля, я о составе «Ювентуса», который недосчитался Алекса Сандро, Дибалы и Куадрадо. Игроки, которые вроде бы считались основными, сегодня оказались в запасе. Аллегри, использовавший Пьянича на позиции box-to-box, сделал выбор в пользу более оборонительной пары Хедира-Маркизио. И с Сами, который сегодня не был единственным номинальным опорником, попал в точку.
Сами с усами
Нет, Хедира был побритым. В смысле гол он сделал более-менее самостоятельно. Сам выиграл подбор после заброса на Игуаина, сам протащил мяч к штрафной. Разве что обратную передачу на гол ему отдал Пьянич, а так быстрый гол «Юве» – чистый плод индивидуальных свершений Сами. Гол в первые 10-15 минут игры – обыденность, рутина для команды Аллегри, но обычно для этого ей приходится устраивать шоковый штурм, мгновенно выбивающий из колеи гостей, а здесь туринцы сами будучи в гостях и не устраивая никакого шквала атак просто взяли и вышли вперёд.
Всё, кроме главного
«Наполи» предстояла тяжелейшая задача – забить «Ювентусу», который играет по счёту. Компактность, дисциплина, выдающиеся защитники и вратарь, огромный победный опыт – всё это поставило бы в тупик многие команды. «Наполи» до поры до времени тоже не мог найти выход из сложившейся ситуации. Да, туринцев за среднюю линию хозяева не выпускали, чуть что сразу применяя высокий прессинг. Безраздельное владение мячом, бесполезные подачи на малыша Мертенса – голом какое-то время и не пахло, а «Наполи» и близко не напоминал себя образца 1-го тайма матча с «Реалом».
Но не упуская реноме «первого номера» ни на минуту, «Наполи» всё же понял, что ему делать даже без пространства. Да, в одном из эпизодов помог Кьеллини своей потерей перед штрафной. Со временем неаполитанцы поняли, как раскачивать этот «Ювентус», нащупали слабые места в его опорной зоне: дважды с линии штрафной мяч в ворота мог укладывать Гамшик, оттуда же забивать должен был Мертенс. Сольный проход на отступающих защитников едва не завершил голом Инсинье.
Если в России две беды – дураки и дороги, то у «Наполи» в 1-м тайме ими были Хедира и косые удары.
Количество в качество
Перерыв не внёс в игру кардинальных изменений: «Ювентус» не отжал игру от своих ворот, «Наполи» не перестал им угрожать. По уже сложившейся традиции неаполитанцы банда Сарри продолжила мазать из выгодных позиций – снова отличился Инсинье. Но рано или поздно этому должен был прийти конец.
Да, у «Наполи» было много хороших моментов для удара, но чтобы забить, потребовался такой, где бьющему уже вообще никто не мешал. Это стало возможно благодаря изумительным технике, скорости мысли и взаимопониманию Жоржиньо, Гамшишка и Мертенса. Последние двое разыграли стеночку так, что даже великая защита «Ювентуса» во главе с Бонуччи дала страшную пробоину прямо по центру, которой словак на сей раз воспользовался.
Не то
Такими лаконичными словами в прошлом году охарактеризовал игру «Спартака» при Каррере Дмитрий Аленичев. Если он смотрел последние полчаса этого матча, то мог бы их повторить. Да, после гола «Наполи» чуть не вывел вперёд Мертенс после грубейшей ошибки Асамоа (неудивительно, что защитники «Юве» терялись под высочайшим прессингом хозяев), но на этом и всё.
При равном счёте туринцы уже не имели права садиться так глубоко, а «Наполи» словно решил, что задача-минимум выполнена и можно чуть сбавить обороты. К тому же, начала накапливаться и усталость. Команда Сарри из последних сил пытались прессинговать, не давали «Ювентусу» спокойно разыгрывать мяч и не так не дали подобраться к своим воротам, хотя Аллегри рискнул, выпустив Дибалу вместо Маркизио. Но былой остроты неаполитанцы создать не могли, «Ювентус» словно вспомнил, что скоро ему играть с «Барсой» и она такого не простит.
Правда, до этого команде Аллегри предстоит провести на «Сан Паоло» ещё один матч – кубковый полуфинал. Повторение результата 1:1 после домашних 3:1 вполне устроит «Ювентус», но что-то подсказывает, что в кубковом матче будет больше огня, ведь сегодня на кону не стояла судьба турнира, который всё равно выиграет «Ювентус». Пожалуй, в среду состоится игра, более важная для обеих команд. Глядишь, и про Игуаина, который сегодня вызывал свист трибун «Сан Паоло» очень редко, поскольку был выключен из игры, придётся вспомнить.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Иудаин
Просмотр матча хотелось начать пораньше стартового свистка только для того, чтобы погрузить в атмосферу всеобщей ненависти к Гонсало Игуаину. Владимиру Быстрову и Артёму Дзюбе такое и не снилось, ведь их ненавидели в пределах стадиона, а Москве или Питеру в целом на них, в общем-то, положить. Игуаина же ненавидит весь Неаполь: сожжённые футболки, урны, одетые в те, которые не сожгли, туалетная бумага с его лицом – всё это часть культа, которым ныне живёт город. Для обеспечения безопасности в нём «Юве» даже нанял дополнительных телохранителей, и эта мера не казалась лишней.
Минус три
Нет, я не о температуре воздуха за моим самарским окном в начале апреля, я о составе «Ювентуса», который недосчитался Алекса Сандро, Дибалы и Куадрадо. Игроки, которые вроде бы считались основными, сегодня оказались в запасе. Аллегри, использовавший Пьянича на позиции box-to-box, сделал выбор в пользу более оборонительной пары Хедира-Маркизио. И с Сами, который сегодня не был единственным номинальным опорником, попал в точку.
Сами с усами
Нет, Хедира был побритым. В смысле гол он сделал более-менее самостоятельно. Сам выиграл подбор после заброса на Игуаина, сам протащил мяч к штрафной. Разве что обратную передачу на гол ему отдал Пьянич, а так быстрый гол «Юве» – чистый плод индивидуальных свершений Сами. Гол в первые 10-15 минут игры – обыденность, рутина для команды Аллегри, но обычно для этого ей приходится устраивать шоковый штурм, мгновенно выбивающий из колеи гостей, а здесь туринцы сами будучи в гостях и не устраивая никакого шквала атак просто взяли и вышли вперёд.
Всё, кроме главного
«Наполи» предстояла тяжелейшая задача – забить «Ювентусу», который играет по счёту. Компактность, дисциплина, выдающиеся защитники и вратарь, огромный победный опыт – всё это поставило бы в тупик многие команды. «Наполи» до поры до времени тоже не мог найти выход из сложившейся ситуации. Да, туринцев за среднюю линию хозяева не выпускали, чуть что сразу применяя высокий прессинг. Безраздельное владение мячом, бесполезные подачи на малыша Мертенса – голом какое-то время и не пахло, а «Наполи» и близко не напоминал себя образца 1-го тайма матча с «Реалом».
Но не упуская реноме «первого номера» ни на минуту, «Наполи» всё же понял, что ему делать даже без пространства. Да, в одном из эпизодов помог Кьеллини своей потерей перед штрафной. Со временем неаполитанцы поняли, как раскачивать этот «Ювентус», нащупали слабые места в его опорной зоне: дважды с линии штрафной мяч в ворота мог укладывать Гамшик, оттуда же забивать должен был Мертенс. Сольный проход на отступающих защитников едва не завершил голом Инсинье.
Если в России две беды – дураки и дороги, то у «Наполи» в 1-м тайме ими были Хедира и косые удары.
Количество в качество
Перерыв не внёс в игру кардинальных изменений: «Ювентус» не отжал игру от своих ворот, «Наполи» не перестал им угрожать. По уже сложившейся традиции неаполитанцы банда Сарри продолжила мазать из выгодных позиций – снова отличился Инсинье. Но рано или поздно этому должен был прийти конец.
Да, у «Наполи» было много хороших моментов для удара, но чтобы забить, потребовался такой, где бьющему уже вообще никто не мешал. Это стало возможно благодаря изумительным технике, скорости мысли и взаимопониманию Жоржиньо, Гамшишка и Мертенса. Последние двое разыграли стеночку так, что даже великая защита «Ювентуса» во главе с Бонуччи дала страшную пробоину прямо по центру, которой словак на сей раз воспользовался.
Не то
Такими лаконичными словами в прошлом году охарактеризовал игру «Спартака» при Каррере Дмитрий Аленичев. Если он смотрел последние полчаса этого матча, то мог бы их повторить. Да, после гола «Наполи» чуть не вывел вперёд Мертенс после грубейшей ошибки Асамоа (неудивительно, что защитники «Юве» терялись под высочайшим прессингом хозяев), но на этом и всё.
При равном счёте туринцы уже не имели права садиться так глубоко, а «Наполи» словно решил, что задача-минимум выполнена и можно чуть сбавить обороты. К тому же, начала накапливаться и усталость. Команда Сарри из последних сил пытались прессинговать, не давали «Ювентусу» спокойно разыгрывать мяч и не так не дали подобраться к своим воротам, хотя Аллегри рискнул, выпустив Дибалу вместо Маркизио. Но былой остроты неаполитанцы создать не могли, «Ювентус» словно вспомнил, что скоро ему играть с «Барсой» и она такого не простит.
Правда, до этого команде Аллегри предстоит провести на «Сан Паоло» ещё один матч – кубковый полуфинал. Повторение результата 1:1 после домашних 3:1 вполне устроит «Ювентус», но что-то подсказывает, что в кубковом матче будет больше огня, ведь сегодня на кону не стояла судьба турнира, который всё равно выиграет «Ювентус». Пожалуй, в среду состоится игра, более важная для обеих команд. Глядишь, и про Игуаина, который сегодня вызывал свист трибун «Сан Паоло» очень редко, поскольку был выключен из игры, придётся вспомнить.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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