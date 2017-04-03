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Арсен Венгер: официально опровергаю слухи о том, что я вел переговоры с "ПСЖ"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не ведет никаких переговоров с французским "ПСЖ".

"Я официально опровергаю подобные слухи", - приводит слова Венгера "Газета.ru" со ссылкой на SFR Sport.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство "ПСЖ" начало переговоры с Венгером.
Теги: Венгер ПСЖ
Сегодня, 01:29
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