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Хосеп Гвардиола: мы провели не лучший матч, но сезон еще не завершен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал игру против "Арсенала" в рамках 30-го тура чемпионата Англии (1:1).

"Хочу поздравить Хесуса Наваса с великолепным выступлением в сегодняшнем матче и достойным противостоянием одному из лучших игроков в мире Алексису Санчесу.

Я включил Наваса в основу, потому что у Бакари Санья повреждение, а Пабло Сабалета не был готов выступать в стартовом составе. Хесус – превосходный полузащитник, я очень рад за него.

После первого гола мы забыли о том, что нужно продолжать играть, но во втором тайме выглядели намного лучше. После перерыва мы делали больше пасов и создавали моменты».

Сегодня мы провели не лучший матч, но сезон еще не завершен. "Челси" проиграл вчера, поэтому жаль, что мы не заработали три очка в матче с "Арсеналом", - заявил Гвардиола.

Советский спорт
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 02:54
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