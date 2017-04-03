Хосеп Гвардиола: мы провели не лучший матч, но сезон еще не завершен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал игру против "Арсенала" в рамках 30-го тура чемпионата Англии (1:1)."Хочу поздравить Хесуса Наваса с великолепным выступлением в сегодняшнем матче и достойным противостоянием одному из лучших игроков в мире Алексису Санчесу.Я включил Наваса в основу, потому что у Бакари Санья повреждение, а Пабло Сабалета не был готов выступать в стартовом составе. Хесус – превосходный полузащитник, я очень рад за него.После первого гола мы забыли о том, что нужно продолжать играть, но во втором тайме выглядели намного лучше. После перерыва мы делали больше пасов и создавали моменты».Сегодня мы провели не лучший матч, но сезон еще не завершен. "Челси" проиграл вчера, поэтому жаль, что мы не заработали три очка в матче с "Арсеналом", - заявил Гвардиола.