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Георгий Зотов: здорово, что в России появляются такие стадионы, как у ЦСКА
Защитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов прокомментировал выездной матч премьер-лиги с ЦСКА (1:2).
– "Крылья" сегодня впервые играли на "Арене ЦСКА". Какие впечатления от этого стадиона?
– Играть на новых аренах – одно удовольствие. Здорово, что в России появляются такие стадионы. У ЦСКА большой, красивый стадион, много болельщиков, отличная поддержка. Думаю, поклонникам футбола приятно и комфортно смотреть игры на таких аренах.
– Быстрый гол повлиял на исход матча?
– Приходится непросто, когда соперник выходит вперед. Отыгрываться всегда тяжело. Конечно, это негативно повлияло на ход поединка, но ключевым моментом встречи я это назвать не могу.
– В первом тайме "Крылья" много били из-за пределов штрафной. С чем это было связано?
– Честно говоря, не знаю. Наверное, это можно связать с тем, что соперник был "свежим", перекрывал свободные зоны и не давал войти в штрафную площадь.
– Во вторых таймах "Крылья" действуют гораздо активнее, чем в первых. Почему?
– Конкретно сегодня это можно связать с психологическим состоянием. В начале второго тайма мы проигрывали 0:2, пропустив быстрый гол, и нам уже нечего было терять. Команда стала действовать раскрепощеннее, свободнее, стала создавать моменты.
– Чего не хватило, чтобы увезти из столицы ничью?
– Везения. Мы могли добиться положительного результат, достойно выглядели во втором тайме, но не получилось забить второй мяч. Я считаю, что команда хорошо подготовилась к этой игре, но не все получилось. Стоит признать, что ЦСКА могли сделать счет 3:0, но в этом случае нам повезло. Да, сейчас мы идем на предпоследнем месте, но опускать руки нам нельзя. Мы будем в каждой игре отдавать все силы на поле и играть только на победу.
ФК "Крылья Советов"
– "Крылья" сегодня впервые играли на "Арене ЦСКА". Какие впечатления от этого стадиона?
– Играть на новых аренах – одно удовольствие. Здорово, что в России появляются такие стадионы. У ЦСКА большой, красивый стадион, много болельщиков, отличная поддержка. Думаю, поклонникам футбола приятно и комфортно смотреть игры на таких аренах.
– Быстрый гол повлиял на исход матча?
– Приходится непросто, когда соперник выходит вперед. Отыгрываться всегда тяжело. Конечно, это негативно повлияло на ход поединка, но ключевым моментом встречи я это назвать не могу.
– В первом тайме "Крылья" много били из-за пределов штрафной. С чем это было связано?
– Честно говоря, не знаю. Наверное, это можно связать с тем, что соперник был "свежим", перекрывал свободные зоны и не давал войти в штрафную площадь.
– Во вторых таймах "Крылья" действуют гораздо активнее, чем в первых. Почему?
– Конкретно сегодня это можно связать с психологическим состоянием. В начале второго тайма мы проигрывали 0:2, пропустив быстрый гол, и нам уже нечего было терять. Команда стала действовать раскрепощеннее, свободнее, стала создавать моменты.
– Чего не хватило, чтобы увезти из столицы ничью?
– Везения. Мы могли добиться положительного результат, достойно выглядели во втором тайме, но не получилось забить второй мяч. Я считаю, что команда хорошо подготовилась к этой игре, но не все получилось. Стоит признать, что ЦСКА могли сделать счет 3:0, но в этом случае нам повезло. Да, сейчас мы идем на предпоследнем месте, но опускать руки нам нельзя. Мы будем в каждой игре отдавать все силы на поле и играть только на победу.
ФК "Крылья Советов"
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