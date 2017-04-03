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Вячеслав Булавин: чувствуется, что Луческу окончательно определился с составом

Ветеран "Зенита" Вячеслав Булавин прокомментировал встречу с "Рубином" (2:0) в 21-м туре чемпионата России.

"Пока рано говорить, что "Зенит" близок к пику формы. Да, видно, что в игре постепенно прибавляют. В атакующем плане просматриваются идеи. Например, с "Рубином" хорошо действовали Артем Дзюба, Александр Кокорин и Мигель Данни. Они много двигались, что тоже доставляло сопернику проблемы.

Чувствуется, что Луческу окончательно определился с составом. У главного тренера готов план: кто должен выходить на поле с первых минут, а кого в каком случае выпускать на замену.

Однако я бы не спешил называть последние победы тренерскими. Такие вещи всегда тесно связаны с командой. Тренер всегда может найти что-то, подсказать, а исполнители остаются на поле. Другое дело, что последние два матча проходили с командами пониже уровнем, в таблице они идут в нижней восьмерке", - цитирует Булавина "Спорт день за днем".
Теги: Зенит Булавин
Сегодня, 08:49
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