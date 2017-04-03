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Лукас Барриос забил свой первый гол за "Гремио" (видео)

Нападающий Лукас Барриос открыл счет своим голам за "Гремио". Парагваец отличился в первом матче 1/4 финала Лиги Гаушу с "Веранополисом".

Экс-спартаковец вышел на замену на 81-й минуте, а на 88-й вышел один на один с вратарем соперника и сделал окончательный счет - 2:0.

ВИДЕО - здесь
Сегодня, 08:54
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(0)
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 09:33) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
мля, он когда перешел то в гремио? по моему летом или зимой предыдущей...

точно зимой... больше года


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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