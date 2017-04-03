Лукас Барриос забил свой первый гол за "Гремио" (видео)

Нападающий Лукас Барриос открыл счет своим голам за "Гремио". Парагваец отличился в первом матче 1/4 финала Лиги Гаушу с "Веранополисом".Экс-спартаковец вышел на замену на 81-й минуте, а на 88-й вышел один на один с вратарем соперника и сделал окончательный счет - 2:0.