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Николай Трубач: если "Спартак" не станет чемпионом сейчас, то обязательно сделает это в 2018-м (5)
Николай Трубач: если "Спартак" не станет чемпионом сейчас, то обязательно сделает это в 2018-м (5)
02:58
Анатолий Байдачный: Кокорин прибавляет на глазах, не сомневаюсь, что он вернется в сборную (3)
Анатолий Байдачный: Кокорин прибавляет на глазах, не сомневаюсь, что он вернется в сборную (3)
Вчера 23:57
Без шума и с Гамшиком. «Наполи» заставил болельщиков забыть об Игуаине, но не обыграл «Ювентус»
Без шума и с Гамшиком. «Наполи» заставил болельщиков забыть об Игуаине, но не обыграл «Ювентус»
Вчера 23:42
"Барселона" на выезде разгромила "Гранаду"
"Барселона" на выезде разгромила "Гранаду"
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"Наполи" и "Ювентус" не выявили сильнейшего
"Наполи" и "Ювентус" не выявили сильнейшего
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Поль Погба в скором времени вернется в строй
Поль Погба в скором времени вернется в строй
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Массимо Каррера: не задумываюсь о возвращении в Италию (1)
Вчера 22:31
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Константин Лепехин: почему Дзюба играет за "Зенит", а за сборную - нет? Хочется, чтобы назывались реальные причины (45)
Константин Лепехин: почему Дзюба играет за "Зенит", а за сборную - нет? Хочется, чтобы назывались реальные причины (45)
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Артем Дзюба: у нас в стране, сидя на диване, любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья (76)
Лукас Барриос забил свой первый гол за "Гремио" (видео)
Нападающий Лукас Барриос открыл счет своим голам за "Гремио". Парагваец отличился в первом матче 1/4 финала Лиги Гаушу с "Веранополисом".
Экс-спартаковец вышел на замену на 81-й минуте, а на 88-й вышел один на один с вратарем соперника и сделал окончательный счет - 2:0.
ВИДЕО - здесь
Экс-спартаковец вышел на замену на 81-й минуте, а на 88-й вышел один на один с вратарем соперника и сделал окончательный счет - 2:0.
ВИДЕО - здесь
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