Неймар стал третьим бразильцем, забившим 100 голов за "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Неймар отметился голом в ворота "Гранады" (4:1).Форвард стал 3-м бразильцем в истории каталонского клуба, забившим 100 голов. Ему потребовалось на это всего 177 матчей.Больше него забивали только Ривалдо (130 голов) и Эваристо (105).