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Неймар стал третьим бразильцем, забившим 100 голов за "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Неймар отметился голом в ворота "Гранады" (4:1).

Форвард стал 3-м бразильцем в истории каталонского клуба, забившим 100 голов. Ему потребовалось на это всего 177 матчей.

Больше него забивали только Ривалдо (130 голов) и Эваристо (105).

Sports.ru
Теги: Неймар Барселона
Сегодня, 09:19
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