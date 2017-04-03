Рафинья получил травму мениска

У полузащитника "Барселоны" Рафиньи выявлена травма правого мениска, передает официальный сайт каталонцев.



Бразилец был заменен на 17-й минуте гостевого матча против "Гранады" (4:1). О сроках восстановления игрока пока не сообщается.