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Маурицио Сарри: насмешек над Игуаином не избежать, но со временем они закончатся

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри высказался об игре 30-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (1:1).

"Когда команда играет так, как это делал "Наполи" сегодня, тренер может немного попенять на не лучший результат, но, конечно, не могу сказать, что в данную минуту я разочарован. В Италии редко видят "Ювентус", которому приходится настолько тяжело.

Игра началась очень плохо, потому что мы быстро пропустили, а "Ювентус" обладает отличной защитой и быстро переходит из обороны в атаку. И все же мы сделали все возможное, чтобы не дать "Ювентусу" никаких других реальных моментов, в том числе - шансов для контратак

"Я виделся с Игуаином в конце матча, мы нормально пообщались. Насмешек над Игуаином не избежать, но со временем они закончатся", - передает слова Сарри "Газета.ru" со ссылкой на эфир Mediaset Premium.
Теги: Сарри Наполи
Сегодня, 10:18
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