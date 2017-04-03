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Маурицио Сарри: насмешек над Игуаином не избежать, но со временем они закончатся
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри высказался об игре 30-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (1:1).
"Когда команда играет так, как это делал "Наполи" сегодня, тренер может немного попенять на не лучший результат, но, конечно, не могу сказать, что в данную минуту я разочарован. В Италии редко видят "Ювентус", которому приходится настолько тяжело.
Игра началась очень плохо, потому что мы быстро пропустили, а "Ювентус" обладает отличной защитой и быстро переходит из обороны в атаку. И все же мы сделали все возможное, чтобы не дать "Ювентусу" никаких других реальных моментов, в том числе - шансов для контратак
"Я виделся с Игуаином в конце матча, мы нормально пообщались. Насмешек над Игуаином не избежать, но со временем они закончатся", - передает слова Сарри "Газета.ru" со ссылкой на эфир Mediaset Premium.
"Когда команда играет так, как это делал "Наполи" сегодня, тренер может немного попенять на не лучший результат, но, конечно, не могу сказать, что в данную минуту я разочарован. В Италии редко видят "Ювентус", которому приходится настолько тяжело.
Игра началась очень плохо, потому что мы быстро пропустили, а "Ювентус" обладает отличной защитой и быстро переходит из обороны в атаку. И все же мы сделали все возможное, чтобы не дать "Ювентусу" никаких других реальных моментов, в том числе - шансов для контратак
"Я виделся с Игуаином в конце матча, мы нормально пообщались. Насмешек над Игуаином не избежать, но со временем они закончатся", - передает слова Сарри "Газета.ru" со ссылкой на эфир Mediaset Premium.
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