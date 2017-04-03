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Александр Самедов: Каррера - это сумасшедший мотиватор
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал об итальянском тренере красно-белых Массимо Каррере.
"Каррера - сумасшедший мотиватор. Понимаете, одни и те же слова можно сказать по-разному, с разной интонацией. Можно просто сказать, а можно - с уверенностью в голосе, и эта уверенность будет передаваться игрокам. Это и называется мотивацией: футболисты слушают человека и понимают, что он горит.
Общались ли с Массимо по душам? Не понимаю, зачем это нужно. Я профессиональный футболист, тренер был во мне заинтересован. Я пришёл, он мне подсказывает, говорит, что хочет видеть от меня на поле. Я стараюсь выполнять. Всё. А по душам - это я с женой могу поговорить дома, с сыном.
А вообще я вам скажу, Каррера - человек открытый. Он может быть открытым, но в то же время чувствует грань. Знает, когда что нужно.
Тактикой мы много занимаемся. Но я бы не стал делать акцент на том, что это потому, что итальянцы на ней повернуты. Каррера водил игроков по полю за руку? Да, было дело. И меня водил. Показывал, где я должен располагаться в той или иной ситуации", - цитирует Самедова "Российская газета".
"Каррера - сумасшедший мотиватор. Понимаете, одни и те же слова можно сказать по-разному, с разной интонацией. Можно просто сказать, а можно - с уверенностью в голосе, и эта уверенность будет передаваться игрокам. Это и называется мотивацией: футболисты слушают человека и понимают, что он горит.
Общались ли с Массимо по душам? Не понимаю, зачем это нужно. Я профессиональный футболист, тренер был во мне заинтересован. Я пришёл, он мне подсказывает, говорит, что хочет видеть от меня на поле. Я стараюсь выполнять. Всё. А по душам - это я с женой могу поговорить дома, с сыном.
А вообще я вам скажу, Каррера - человек открытый. Он может быть открытым, но в то же время чувствует грань. Знает, когда что нужно.
Тактикой мы много занимаемся. Но я бы не стал делать акцент на том, что это потому, что итальянцы на ней повернуты. Каррера водил игроков по полю за руку? Да, было дело. И меня водил. Показывал, где я должен располагаться в той или иной ситуации", - цитирует Самедова "Российская газета".
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