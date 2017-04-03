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Александр Самедов: Каррера - это сумасшедший мотиватор

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал об итальянском тренере красно-белых Массимо Каррере.

"Каррера - сумасшедший мотиватор. Понимаете, одни и те же слова можно сказать по-разному, с разной интонацией. Можно просто сказать, а можно - с уверенностью в голосе, и эта уверенность будет передаваться игрокам. Это и называется мотивацией: футболисты слушают человека и понимают, что он горит.

Общались ли с Массимо по душам? Не понимаю, зачем это нужно. Я профессиональный футболист, тренер был во мне заинтересован. Я пришёл, он мне подсказывает, говорит, что хочет видеть от меня на поле. Я стараюсь выполнять. Всё. А по душам - это я с женой могу поговорить дома, с сыном.

А вообще я вам скажу, Каррера - человек открытый. Он может быть открытым, но в то же время чувствует грань. Знает, когда что нужно.

Тактикой мы много занимаемся. Но я бы не стал делать акцент на том, что это потому, что итальянцы на ней повернуты. Каррера водил игроков по полю за руку? Да, было дело. И меня водил. Показывал, где я должен располагаться в той или иной ситуации", - цитирует Самедова "Российская газета".
Теги: Самедов Спартак Каррера
Сегодня, 10:23
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12
(6)
№12 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 12:09) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
а потом выяснится, шо он то ли раст


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№11 Написал: ачуда (Сегодня, 12:05) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Alexandr Matasov
Кто у нас мотиватор так это,Бердыев,иначе как объяснить,что у него команда с не лучшими игроками играет с ,,МЮ,,,с,,Баварией,,на равных.


Играли бы на равных то продолжали бы бороться за кубки Европейского футбола, но увы пионерского задора хватило чтобы болельщиков позабавить без обиды на Ростов.
Регистрация: 1.02.2017
№10 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 11:59) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
FCSM78 Khimki ,сколько раз повторять нет такого слова "бомжеееп" ,есть слово
"свиноеп", это слово кони придумали и за столь длительный период оно стало словом нарицательным,хотя тебе это ни о чем не говорит.


Слова нет, а бомжеёб есть! Прикинь.....
Регистрация: 13.03.2012
№9 Написал: Девятикратные Москва (Сегодня, 11:51) #
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  •  (2)

Думаю, у каждого футболиста должно чемпионство быть лучшим мотиватором...

Может я ошибаюсь...


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"Нет, дорогой мой, разруха не в клозетах, а в головах" (Ф.Ф.Преображенский)

Надеюсь мы всё это переживём...
Регистрация: 11.12.2007
№8 Написал: soloz Россия (Сегодня, 11:44) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Да и спартак СУМАШЕДШАЯ команда!!
Регистрация: 14.12.2016
№7 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:41) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Страшно подумать,что будет,когда он освоит язык и особенно матерный !


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№6 Написал: Alexandr Matasov (Сегодня, 11:25) #
  • +6
  •  (6)

Кто у нас мотиватор так это,Бердыев,иначе как объяснить,что у него команда с не лучшими игроками играет с ,,МЮ,,,с,,Баварией,,на равных.
Регистрация: 14.11.2015
№5 Написал: Кос (Сегодня, 11:20) #
  • +3
  •  (3)

Интересно, а Месси, Суареса, Неймара тоже перед каждой игрой мотивировать нужно? Или они как то сами собираются?
Регистрация: 23.07.2010
№4 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:12) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
"футболисты слушают человека и понимают, что он горит". Вы там посмотрите, может быть, огнетушителя нет рядом, пожарную безопасность никто еще не отменял. Сгорит ведь без остатка до конца чемпионата. Хоть из-под крана плесните на него, бедного, может, и не сгорит Каррерушка. smirk
Регистрация: 9.11.2010
№3 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 11:10) #
  • -2
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
FCSM78 Khimki ,сколько раз повторять нет такого слова "бомжеееп" ,есть слово
"свиноеп", это слово кони придумали и за столь длительный период оно стало словом нарицательным,хотя тебе это ни о чем не говорит.
Регистрация: 21.07.2011
№2 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 10:57) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Должны пройти спокойно без нервов. Взять 3 очка и спокойно готовиться к Уфе. Ну а потом злобный бомжеееп у нас дома это будет Аааа ааа ааа! !!
Регистрация: 23.01.2012
№1 Написал: SP-M (Сегодня, 10:49) #
  • -1
  •  (5)

профи. докажи сегодня
Регистрация: 10.02.2017
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