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Комитет по этике РФС может рассмотреть слова Артема Дзюбы о "поленьях"

Комитет по этике РФС готов рассмотреть эпизод с высказыванием нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы об Александре Кокорине.

"Если к нам поступит обращение по рассмотрению эпизода с высказыванием Артёма Дзюбы от президента РФС Виталия Мутко или исполкома, то мы обязательно этим займёмся.

Наш комитет готов рассмотреть любое обращение лиц или органов, которые предусмотрены регламентом. Пока таких предложений не поступало, сами ждём. Что я лично думаю по этому поводу? Трудно сказать", - цитирует главу комитета Семена Андреева "Чемпионат".
Теги: Дзюба
Сегодня, 10:43
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14
(4)
№14 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:17) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Одного не пойму,почему мрази вдруг так полюбили Питер?
Регистрация: 9.08.2015
№13 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 11:57) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Дебилам делать больше нечего. Набрали тунеядцев. Всё правильно парень сказал. Если у тебя пузо и ты пиво шарашишь немерено, а по пьяни любишь философствовать, а сам нет никто, ну и если тебе об этом скажут, так это же правда, а не оскорбление.
Регистрация: 10.10.2006
№12 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:52) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
У нас вроде как свободная слова и каждый имеет право высказывать то что думает?Зачем вообще нужен комитет по этике в спорте?)Очередные дранные дармоеды у кормушки.То Слуцкого ищут с пожарными,то к Дзюбе готовы доепаться.Коллективно их на три буквы послать самое правое дело.Скоро наверное нельзя будет рот открыть что бы не оскорбить чьи-то чувства и какое отношение имеет личное мнение человека к спорту в частности?.Все правильно Дзюба сказал.Сидят жиртресты у телека,получают пять кусков в жопе ковыряя,а сами стометровку пробежать не в состоянии,любимый спорт литрбол и экспертное мнение по любому вопросу.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№11 Написал: tab1946 Лондон (Сегодня, 11:47) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
этому клоуну говорили ты лучше играй и забивай а языком меньше мели а то как помело ну придурок полный
Регистрация: 1.04.2013
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:45) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»

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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:45) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ждем поступления команды сверху,до поступления команды своего мнения не имеем!
Жутко становится!


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№8 Написал: olega74 москва (Сегодня, 11:42) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
а в чем эпизод? что рассматривать? оскорбил кого? матерился???
Регистрация: 25.04.2009
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:39) #
  • +12
  •  (16)

Аж завидки берут - одни на поле xyйней маются за удивительные деньги, и знамениты только идиотскими поступками и длинным языком, другие в том говне как свиньи роются, и тоже при зарплате и чинах. И все при деле, по-факту ниxyя не делая.

Вот она, епта - вертикаль!
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 11:27) #
  • 0
  •  (18)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Артем честно и правдиво ответил на вопрос журналиста. Такие у нас к сожалению болельщики и я с ним согласен.
Регистрация: 31.07.2015
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:14) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ну теперь и этого "оратора" будете ловить год как Слуцкого, такая вот комиссия, такой РФС у нас.
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 11:03) #
  • 0
  •  (10)

Как игрок. трудно сказать, а как человек- просто придурок
Регистрация: 17.03.2017
№3 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 11:03) #
  • +2
  •  (10)
online

полено рассуждает о полено )))
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:55) #
  • +11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
лучше бы они рассмотрели смысл своего существоавания


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Sculptor (Сегодня, 10:53) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Что я лично думаю по этому поводу? Трудно сказать", - цитирует главу комитета Семена Андреева "Чемпионат".как сверху скажут,так я и думаю -забыл добавить
Регистрация: 1.02.2017
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