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КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании в четверг рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи-Арена" в Каспийске во время матча 21-го тура чемпионата России между "Анжи" и "Уралом". Об этом рассказал председатель комитета Артур Григорьянц.

"Замечания по двум матчам из состоявшихся шести, сегодня будут еще две встречи. По игре "Анжи" - "Урал": диктор стадиона использовал громкую связь для поддержки футбольного клуба "Анжи".

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на заседании в четверг рассмотрит неявку защитника московского "Локомотива" Соломона Кверквелии на обязательное флеш-интервью в перерыве встречи с "Уфой".

"Уфа" - "Локомотив": дисциплинарное дело в отношении футбольного клуба "Локомотив" - игрок Кверквелия отказался от флеш-интервью", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Теги: Григорьянц
Сегодня, 11:28
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№1 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 11:52) #
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Это в Грозном придумали,нечего обезьяничать.
Регистрация: 1.09.2016
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