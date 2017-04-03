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КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (1)
КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (1)
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КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании в четверг рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи-Арена" в Каспийске во время матча 21-го тура чемпионата России между "Анжи" и "Уралом". Об этом рассказал председатель комитета Артур Григорьянц.
"Замечания по двум матчам из состоявшихся шести, сегодня будут еще две встречи. По игре "Анжи" - "Урал": диктор стадиона использовал громкую связь для поддержки футбольного клуба "Анжи".
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на заседании в четверг рассмотрит неявку защитника московского "Локомотива" Соломона Кверквелии на обязательное флеш-интервью в перерыве встречи с "Уфой".
"Уфа" - "Локомотив": дисциплинарное дело в отношении футбольного клуба "Локомотив" - игрок Кверквелия отказался от флеш-интервью", - цитирует Григорьянца ТАСС.
"Замечания по двум матчам из состоявшихся шести, сегодня будут еще две встречи. По игре "Анжи" - "Урал": диктор стадиона использовал громкую связь для поддержки футбольного клуба "Анжи".
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на заседании в четверг рассмотрит неявку защитника московского "Локомотива" Соломона Кверквелии на обязательное флеш-интервью в перерыве встречи с "Уфой".
"Уфа" - "Локомотив": дисциплинарное дело в отношении футбольного клуба "Локомотив" - игрок Кверквелия отказался от флеш-интервью", - цитирует Григорьянца ТАСС.
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