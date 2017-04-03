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На "Крестовском" разрешат играть после того, как "Зенит" устранит замечания РФС

Решение о допуске стадиона в Санкт-Петербурге к матчам РФПЛ будет принято в конце этой недели или на следующей.

Российский футбольный союз ждет документы, подтверждающие устранение замечаний, касающихся арены, сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

"Инспекция РФС была на новом стадионе в Санкт-Петербурге месяц назад, был определен ряд замечаний, которые необходимо устранить. Нам должны прислать отчет об устранении замечаний, в том числе содержащий фотографии и документы, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию и его соответствие требованиям безопасности.

Решение о том, допускать ли стадион до матчей чемпионата или нет, примем где-то через неделю - возможно, оно будет и в конце этой недели", - цитирует Летина ТАСС.
Теги: Зенит
Сегодня, 11:33
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№2 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 11:53) #
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Цитата: SPV
Эту Вибратор Арену походу никогда не доделают blush

Ну,думаю,ещё ярдик отмоють
Регистрация: 1.09.2016
№1 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:50) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эту Вибратор Арену походу никогда не доделают blush
Регистрация: 2.02.2012
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