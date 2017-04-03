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Сергей Корниленко: "Крыльям" нужны очки, на нас эта ситуация давит

Форвард "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал игру 21-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:2).

"Во втором тайме мы стали больше атаковать, отодвинули игру на чужую половину поля и создавали моменты впереди. Забили гол, могли забивать еще, но... очков сегодня нет. Обидно.

Первый тайм мы провели хуже. Прижимались к своим воротам и давали сопернику много пространства для атак. Возможно, психологический момент. Нужны очки, на нас эта ситуация давит", – цитирует Корниленко "Матч ТВ".
Теги: Корниленко Крылья Советов
Сегодня, 12:43
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