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"Факел" выплатил все долги игрокам

Перед футболистами "Факела" погашены все задолженности по зарплате, сообщила генеральный директор команды Ирина Петрова.

Ранее игроки "Факела" приостановили трудовую деятельность из-за задолженностей по зарплате и премиальным и грозились бойкотировать матч 30-го тура ФНЛ с "Нефтехимиком".

"В начале года у "Факела" были определённые финансовые проблемы. Но в последнее время каждую неделю мы гасили задолженности. В пятницу планировалось поступление денег, но мы их получили сегодня. Таким образом, задолженностей по зарплате перед футболистами нет. Причём из поступивших денег мы выплатим даже часть премий.

Что касается бойкота матча с "Нефтехимиком", то на сегодняшний день все тренировки проводятся в штатном режиме. Сегодня у команды выходной", - цитирует Петрову "Чемпионат".
Теги: Факел
Сегодня, 12:50
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