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"Спартак" выделил болельщикам "Зенита" более 4 тысяч билетов по цене 1000 рублей

Болельщикам "Зенита" на "Открытие Арене" предоставлен 4 221 билет, стоимость каждого составляет 1 000 рублей, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

Сообщается, что с 3 по 5 апреля забронировать и выкупить билеты могут только владельцы действующих абонементов; c 6 по 13 апреля будет открыта свободная продажа. С 3 по 12 апреля бронирование действительно в течение 48 часов, 13 апреля — 24 часа. Продажи закрываются 14 апреля.

Продажа билетов в Москве производиться не будет. Матч со "Спартаком" пройдет 16 апреля и начнется в 20:00 мск.
Теги: Зенит
Сегодня, 13:08
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(2)
№7 Написал: safonas (Сегодня, 14:51) #
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online

надеюсь на честную игру и судейство


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№6 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:05) #
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online

Цитата: utekay
разговеемся

если углубляться в значение этого слова, то не совсем)))))))))))
хочется настоящего праздника, как мы привыкли
02.10.2016 Зенит – Спартак 4:2 (2:2)
16.04.2016 Зенит – Спартак 5:2 (1:2)


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№5 Написал: kruga (Сегодня, 14:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
порвем мясо, в Великий день для православных!

судью уже зарядили? А то плач Ярославны пока не слышен


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sewer 79
порвем мясо, в Великий день для православных!

разговеемся smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:45) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: К.А.
на 15 млн всего 4 тыс...как же они делить их будут?..

Как то же они умудряются выкроить место на заднице Дзюбы для своих поцелуев...


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:29) #
  • -1
  •  (17)
online

порвем мясо, в Великий день для православных!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:25) #
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  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
на 15 млн всего 4 тыс...как же они делить их будут?..


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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