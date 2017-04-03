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Федор Кудряшов: у "Краснодара" отмечу Классона, вообще вся группа атаки у них хорошая
Перед игрой с "Краснодаром" защитник "Ростова" Федор Кудряшов дал интервью клубному журналу.
- Давайте вспомним прошлый тур. Наша команда сыграла в обидную ничью с «Крыльями Советов».
- Матч получился тяжелым. Был расстроен после игры, все-таки были обязаны выигрывать. Мы были лучше соперника, но, к сожалению, не смогли реализовать свои моменты. Главное — не опускать руки, работать дальше, верю, что сможем выигрывать в дальнейшем.
- Повлиял ли долгий перелет из Манчестера на качество игры?
- Не думаю. Все-таки было достаточно времени, чтобы восстановиться. Тем более мы не первый раз играли в таком графике.
- Эмоционально получилось переключиться с Лиги Европы на матч РФПЛ?
- У меня проблем не возникло. Пора решать задачи в чемпионате, у нас есть все шансы, чтобы вновь попасть в еврокубки и попытать счастье в Лиге Европы.
- Впереди южное дерби. Ждете чего-то особенного от матча? Болельщики выкупили все билеты.
- Осталось десять игр, и уже неважно, какой будет соперник, у нас есть цель — выигрывать каждый матч, и встреча с «Краснодаром» не исключение. Для болельщиков эта игра принципиальная, потому что в турнирной таблице мы сейчас рядом со своим соперником и боремся за место в Лиге Европы.
- В прошлом круге мы потерпели обидное поражение в Краснодаре, есть ли какие-то реваншистские настроения на этот матч?
- У меня нет. Теперь это часть истории. Нужно двигаться дальше.
- «Краснодар» один из самых неудобных соперников для нас, в 15 матчах с ними мы одержали всего 2 победы.
- Бывает такое, что с какой-то командой неудобно играть, мы будем стараться в понедельник, чтобы эта неприятная тенденция прервалась.
- Кто, на ваш взгляд, самый опасный футболист «Краснодара»?
- Вся группа атаки очень хорошая, например, новичок Классон на днях забил за сборную Швеции два гола в ворота Португалии.
- Наше поле все-таки допустили к предстоящей встрече.
- Видел фотографии нашего стадиона через несколько дней, как стадион закрыли. У меня появилась уверенность, что поле допустят.
ФК "Ростов"
- Давайте вспомним прошлый тур. Наша команда сыграла в обидную ничью с «Крыльями Советов».
- Матч получился тяжелым. Был расстроен после игры, все-таки были обязаны выигрывать. Мы были лучше соперника, но, к сожалению, не смогли реализовать свои моменты. Главное — не опускать руки, работать дальше, верю, что сможем выигрывать в дальнейшем.
- Повлиял ли долгий перелет из Манчестера на качество игры?
- Не думаю. Все-таки было достаточно времени, чтобы восстановиться. Тем более мы не первый раз играли в таком графике.
- Эмоционально получилось переключиться с Лиги Европы на матч РФПЛ?
- У меня проблем не возникло. Пора решать задачи в чемпионате, у нас есть все шансы, чтобы вновь попасть в еврокубки и попытать счастье в Лиге Европы.
- Впереди южное дерби. Ждете чего-то особенного от матча? Болельщики выкупили все билеты.
- Осталось десять игр, и уже неважно, какой будет соперник, у нас есть цель — выигрывать каждый матч, и встреча с «Краснодаром» не исключение. Для болельщиков эта игра принципиальная, потому что в турнирной таблице мы сейчас рядом со своим соперником и боремся за место в Лиге Европы.
- В прошлом круге мы потерпели обидное поражение в Краснодаре, есть ли какие-то реваншистские настроения на этот матч?
- У меня нет. Теперь это часть истории. Нужно двигаться дальше.
- «Краснодар» один из самых неудобных соперников для нас, в 15 матчах с ними мы одержали всего 2 победы.
- Бывает такое, что с какой-то командой неудобно играть, мы будем стараться в понедельник, чтобы эта неприятная тенденция прервалась.
- Кто, на ваш взгляд, самый опасный футболист «Краснодара»?
- Вся группа атаки очень хорошая, например, новичок Классон на днях забил за сборную Швеции два гола в ворота Португалии.
- Наше поле все-таки допустили к предстоящей встрече.
- Видел фотографии нашего стадиона через несколько дней, как стадион закрыли. У меня появилась уверенность, что поле допустят.
ФК "Ростов"
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