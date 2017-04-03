Федор Кудряшов: у "Краснодара" отмечу Классона, вообще вся группа атаки у них хорошая

Перед игрой с "Краснодаром" защитник "Ростова" Федор Кудряшов дал интервью клубному журналу.- Матч получился тяжелым. Был расстроен после игры, все-таки были обязаны выигрывать. Мы были лучше соперника, но, к сожалению, не смогли реализовать свои моменты. Главное — не опускать руки, работать дальше, верю, что сможем выигрывать в дальнейшем.- Не думаю. Все-таки было достаточно времени, чтобы восстановиться. Тем более мы не первый раз играли в таком графике.- У меня проблем не возникло. Пора решать задачи в чемпионате, у нас есть все шансы, чтобы вновь попасть в еврокубки и попытать счастье в Лиге Европы.- Осталось десять игр, и уже неважно, какой будет соперник, у нас есть цель — выигрывать каждый матч, и встреча с «Краснодаром» не исключение. Для болельщиков эта игра принципиальная, потому что в турнирной таблице мы сейчас рядом со своим соперником и боремся за место в Лиге Европы.- У меня нет. Теперь это часть истории. Нужно двигаться дальше.- Бывает такое, что с какой-то командой неудобно играть, мы будем стараться в понедельник, чтобы эта неприятная тенденция прервалась.- Вся группа атаки очень хорошая, например, новичок Классон на днях забил за сборную Швеции два гола в ворота Португалии.- Видел фотографии нашего стадиона через несколько дней, как стадион закрыли. У меня появилась уверенность, что поле допустят.