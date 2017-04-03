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Сергей Собянин: очень важно, что стадион "Динамо" сохранил свои исторические детали

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструкции арены "Динамо".

"Это уникальный спорткомплекс не только для Москвы, но и для всей страны. Основные работы на стадионе будут закончены в этом году, а запущен - в следующем.

Следующий этап - строительство спортивной академии рядом со стадионом. Важно отреставрировать исторический барельеф. Очень важно, что стадион сохранил свои исторические детали", - цитирует Собянина "Р-Спорт".
Теги: Динамо
Сегодня, 13:54
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№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:53) #
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online

Без стадиона-вот Динамо и вылетело в ФНЛ
Регистрация: 26.01.2017
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