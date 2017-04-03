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11:28
КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (1)
КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (1)
08:59
Николай Трубач: если "Спартак" не станет чемпионом сейчас, то обязательно сделает это в 2018-м (9)
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02:58
Анатолий Байдачный: Кокорин прибавляет на глазах, не сомневаюсь, что он вернется в сборную (5)
Анатолий Байдачный: Кокорин прибавляет на глазах, не сомневаюсь, что он вернется в сборную (5)
Вчера 23:57
Без шума и с Гамшиком. «Наполи» заставил болельщиков забыть об Игуаине, но не обыграл «Ювентус»
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Вчера 23:42
"Барселона" на выезде разгромила "Гранаду"
"Барселона" на выезде разгромила "Гранаду"
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Поль Погба в скором времени вернется в строй
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Лерой Сане: догнать "Челси" будет очень сложно
Лерой Сане: догнать "Челси" будет очень сложно
Сергей Собянин: очень важно, что стадион "Динамо" сохранил свои исторические детали
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструкции арены "Динамо".
"Это уникальный спорткомплекс не только для Москвы, но и для всей страны. Основные работы на стадионе будут закончены в этом году, а запущен - в следующем.
Следующий этап - строительство спортивной академии рядом со стадионом. Важно отреставрировать исторический барельеф. Очень важно, что стадион сохранил свои исторические детали", - цитирует Собянина "Р-Спорт".
"Это уникальный спорткомплекс не только для Москвы, но и для всей страны. Основные работы на стадионе будут закончены в этом году, а запущен - в следующем.
Следующий этап - строительство спортивной академии рядом со стадионом. Важно отреставрировать исторический барельеф. Очень важно, что стадион сохранил свои исторические детали", - цитирует Собянина "Р-Спорт".
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