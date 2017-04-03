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ФК "Кубань" в ближайшее время может быть признан банкротом

ФК "Кубань" в ближайшее время может быть признан банкротом.

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) N4 по Краснодару подала заявление в Арбитражный суд Краснодарского края о признании банкротом НАО "Футбольный клуб "Кубань", передает РАПСИ.

Дата рассмотрения заявления пока не определена.
Теги: Кубань
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удачи laughing
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