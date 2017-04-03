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Амир Натхо пропустит еще три недели

Полузащитник "Локомотива" Амир Натхо будет восстанавливаться и заниматься индивидуально после повреждения крестообразных связок колена еще минимум три недели.

Две недели назад представители игрока называли те же сроки восстановления, однако Натхо по-прежнему далек от своего возвращения.

"Ориентировочно весь апрель он будет заниматься индивидуально, три недели минимум. Так говорят врачи, если нормально пойдет восстановление, вернется в общую группу", - сообщил отец хавбека Адам Натхо ТАСС.
Теги: Локомотив
Сегодня, 14:57
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