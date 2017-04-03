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Игра "Ростов" - "Краснодар" пройдет при аншлаге (фото)

Матч 21-го тура РФПЛ между "Ростовом" и "Краснодаром" вызвал ажиотаж в южной столице. На данный момент в продаже не осталось билетов на предстоящую игру, передает "Советский спорт".

Напомним, что матч "Ростов" - "Краснодар" начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.

Пресс-служба донской команды опубликовала фото состояния газона на арене "Олимп 2". Ростовчане сыграют в синей форме.

Теги: Ростов Краснодар
Сегодня, 15:40
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