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Юрист: скорее всего, "Кубань" найдет деньги для закрытия долгов перед бюджетом
Юрист Денис Фролов высказался относительно возможного банкротства "Кубани" и пояснил на каких законных условиях это возможно осуществить.
"Налоговая инспекция подает в суд на банкротство юридического лица, футбольный клуб - лицо юридическое, когда иные способы получить задолженность в бюджет исчерпаны. Возможно, действия обусловлены необходимостью привлечь внимание к проблеме долгов клуба перед бюджетом и под это внимание найти финансирование.
Формально для того, чтобы подать на банкротство юридического лица, кредитор, ФНС - кредитор в данном случае, должен иметь право требования к должнику на сумму от 300 т.р., и просрочка должна составлять более 3 месяцев. Этого достаточно для подачи заявления о банкротстве в суд. Проверяя обоснованность заявления о банкротстве, суд устанавливает, имеется долг или нет. Если на дату рассмотрения заявления долг не погашен, суд может ввести так называемую процедуру наблюдения.
Таким образом, для того, чтобы избежать введения процедуры банкротства, необходимо на дату судебного заседания погасить долг. Скорее всего, ФК "Кубань" найдет соответствующие средства для закрытия долгов перед бюджетом", - цитирует Фролова "Газета.ru".
"Налоговая инспекция подает в суд на банкротство юридического лица, футбольный клуб - лицо юридическое, когда иные способы получить задолженность в бюджет исчерпаны. Возможно, действия обусловлены необходимостью привлечь внимание к проблеме долгов клуба перед бюджетом и под это внимание найти финансирование.
Формально для того, чтобы подать на банкротство юридического лица, кредитор, ФНС - кредитор в данном случае, должен иметь право требования к должнику на сумму от 300 т.р., и просрочка должна составлять более 3 месяцев. Этого достаточно для подачи заявления о банкротстве в суд. Проверяя обоснованность заявления о банкротстве, суд устанавливает, имеется долг или нет. Если на дату рассмотрения заявления долг не погашен, суд может ввести так называемую процедуру наблюдения.
Таким образом, для того, чтобы избежать введения процедуры банкротства, необходимо на дату судебного заседания погасить долг. Скорее всего, ФК "Кубань" найдет соответствующие средства для закрытия долгов перед бюджетом", - цитирует Фролова "Газета.ru".
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