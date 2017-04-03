Питер Крауч не поможет "Сток Сити" в матче с "Бернли"

Нападающий "Сток Сити" Питер Крауч не поможет команде в ближайшем матче 31-го тура чемпионата Англии против "Бернли", сообщает BBC.У футболиста диагностирована травма колена, из-за которой он сможет принять участие в матче. Тренер также отметил, что аналогичная ситуация и с защитником Джеффом Кэмероном.