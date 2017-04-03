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Питер Крауч не поможет "Сток Сити" в матче с "Бернли"

Нападающий "Сток Сити" Питер Крауч не поможет команде в ближайшем матче 31-го тура чемпионата Англии против "Бернли", сообщает BBC.

У футболиста диагностирована травма колена, из-за которой он сможет принять участие в матче. Тренер также отметил, что аналогичная ситуация и с защитником Джеффом Кэмероном.
Теги: Сток Сити Бернли
Сегодня, 17:48
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