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17:25
Фанаты "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией (29)
Фанаты "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией (29)
15:37
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15:34
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
11:28
КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (2)
КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (2)
Стал известен состав "Ростова" на матч с "Краснодаром"
"Ростов" объявил стартовый состав на матч 21-го тура РФПЛ с "Краснодаром".
"Ростов": Медведев, Мевля, Симич, Терентьев, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.
Запасные: Гошев, Комиссаров, Сорокин, Байрамян, Киреев, Могилевец, Препелицэ, Бухаров, Девич.
"Ростов": Медведев, Мевля, Симич, Терентьев, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.
Запасные: Гошев, Комиссаров, Сорокин, Байрамян, Киреев, Могилевец, Препелицэ, Бухаров, Девич.
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