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Стал известен состав "Ростова" на матч с "Краснодаром"

"Ростов" объявил стартовый состав на матч 21-го тура РФПЛ с "Краснодаром".

"Ростов": Медведев, Мевля, Симич, Терентьев, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

Запасные: Гошев, Комиссаров, Сорокин, Байрамян, Киреев, Могилевец, Препелицэ, Бухаров, Девич.
Теги: Ростов Краснодар
Сегодня, 18:30
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