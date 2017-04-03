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"Оренбург" определился с составом на матч со "Спартаком"

"Оренбург" объявил стартовый состав на матч 21-го тура РФПЛ со "Спартаком".

"Оренбург": Кержаков, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Воробьев, Афонин, Сиваков, Георгиев, Драгун, Григорьев, Дюриш.

Запасные: Абакумов, Андреев, Бордачев, Жунич, Бреев, Шогенов, Коронов, Парняков, Ефремов, Попович, Саная, Лобжанидзе.
Теги: Спартак Оренбург
Сегодня, 18:56
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