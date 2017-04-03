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Фанаты "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией (32)
Фанаты "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией (32)
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Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной (1)
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной (1)
Болельщики "Спартака" почтили память погибших людей в теракте в Санкт-Петербурге
Перед началом матча 21-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Оренбургом" болельщики хозяев вывесили на трибуны баннер в память о жертвах взрыва в петербургском метро.
Напомним, на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв.
Напомним, на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв.
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