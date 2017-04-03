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Болельщики "Спартака" почтили память погибших людей в теракте в Санкт-Петербурге

Перед началом матча 21-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Оренбургом" болельщики хозяев вывесили на трибуны баннер в память о жертвах взрыва в петербургском метро.

Напомним, на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв.

Болельщики "Спартака" почтили память погибших людей в теракте в Санкт-Петербурге
Теги: Спартак
Сегодня, 19:17
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16
(3)
№16 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы ребята...
Регистрация: 19.03.2010
№15 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 20:57) #
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online

Уважуха болельщикам Спартака.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№14 Написал: Бриг (Сегодня, 20:57) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
С Питером скорбит вся Россия.....Общая беда...
Регистрация: 21.11.2016
№13 Написал: Freak СПб (Сегодня, 20:44) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Спасибо, Красно-белые.


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"Дороги в стране...
Как машины в стране...
Как и зарплаты, футбол, ЖКХ и, конечно, кино.... Го..."
Регистрация: 18.02.2011
№12 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 20:43) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
нормальная реакция,на трагедию.я тоже выразил соболезнование родственникам погибших в Сербии болел спартака. мы можем ругаться друг с другом,но когда внешний враг мы должны объединяться и вламывать по самое не балуй
Регистрация: 21.07.2011
№11 Написал: Iskander 2M (Сегодня, 20:33) #
  • +5
  •  (5)

Соболезную Питеру, соболезную России..... Сегодня мы вместе...
Регистрация: 12.03.2017
№10 Написал: irv Курск (Сегодня, 20:30) #
  • +6
  •  (6)
online

Питер держись! Скорбим
Регистрация: 28.08.2008
№9 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:27) #
  • +6
  •  (8)
online

Футбол - это всего лишь игра. А в жизни - мы вместе. Так было и так будет всегда.
Регистрация: 30.08.2008
№8 Написал: soloz Россия (Сегодня, 20:24) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак СПАСИБА!!!
Регистрация: 14.12.2016
№7 Написал: alleks Питер (Сегодня, 20:08) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо СПАРТАК
Регистрация: 23.03.2017
№6 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:57) #
  • +9
  •  (9)

Соболезную вместе с Питером!
Регистрация: 11.04.2016
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:38) #
  • +12
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Скорбим вместе...
Регистрация: 15.12.2013
№4 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 19:36) #
  • +15
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо всем - нас не запугать и не сломить!


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 19:34) #
  • +11
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так и надо. Спасибо.
Регистрация: 6.12.2014
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 19:33) #
  • +7
  •  (11)
online

Молодцы, Парни!
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: legioner (Сегодня, 19:19) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Уважуха!
Регистрация: 22.03.2017
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