Болельщики "Спартака" почтили память погибших людей в теракте в Санкт-Петербурге

Перед началом матча 21-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Оренбургом" болельщики хозяев вывесили на трибуны баннер в память о жертвах взрыва в петербургском метро.Напомним, на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв.